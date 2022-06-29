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國會暴亂維安 前參院警衛長 聽證會前突逝

編譯陳韻涵／綜合28日電
在國會去年暴亂時負責維安的參院警衛長斯滕格27日突然死亡。(美聯社)
在國會去年暴亂時負責維安的參院警衛長斯滕格27日突然死亡。(美聯社)

在國會去年暴亂時負責維安的參院警衛長斯滕格(Michael Stenger)27日在眾院特別調查委員會聽證會前夕驟逝，享壽71歲；他生前曾表示，必須調查「專業煽動者」(professional agitators)的角色。

斯滕格在2021年1月6日國會暴亂時擔任參院糾察長，暴動翌日因為無法有效保衛國會遭入侵，在批評聲浪中引咎辭職。

負責維安的參院警衛長斯滕格(右)27日突然死亡。圖為斯滕格去年1月7日，也就是暴...
負責維安的參院警衛長斯滕格(右)27日突然死亡。圖為斯滕格去年1月7日，也就是暴動後一天，護送潘斯副總統進入參院，繼續完成國會大選驗證程序。斯滕格7日稍後即辭職。(美聯社)

斯滕格27日突然身亡，恰逢委員會宣布於28日舉辦預料之外的聽證會之際，安排由前白宮幕僚長梅杜斯的高級助理卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)作證；哈欽森成為首位公開在委員會聽證會上作證的前白宮雇員。

斯滕格生於新澤西州，就讀新澤西州費爾里狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)，取得藝術學士學歷，婚後與妻子珍奈特(Janet)移居維吉尼亞州，育有兩個成年孩子。

斯滕格曾在陸戰隊當到上尉，轉任特勤局服務35年，2011年起到參院服務，2014年起擔任前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)幕僚兼議會警衛官威爾森(Drew Willison)的副手。威爾森2014年接受Roll Call訪問時說，「麥克(斯滕格)絕對是好搭檔。」

斯滕格2018年4月獲參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)任命為參院警衛長，直到2021年1月6日國會暴動翌日辭職。

斯滕格2021年2月告訴參院國土安全委員會，必須調查「專業煽動者」在事件中的角色；他說：「這是從1月6日國會暴亂事件中學習教訓的契機，必須調查贊助專業煽動者的旅費資金。」

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