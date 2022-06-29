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國會暴亂╱錢尼揭露川普幕僚涉威脅證人

編譯郭宣含／綜合28日電
麗茲．錢尼在聽證會上揭露，川普幕僚試圖威脅證人。(美聯社)
麗茲．錢尼在聽證會上揭露，川普幕僚試圖威脅證人。(美聯社)

眾院調查國會暴動的特別委員會副主席麗茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)28日在聽證會上揭露，川普幕僚在國會暴動期間試圖威脅白宮內圈人士，委員會尚在評估該如何處理。

前白宮律師伊士曼手機 被FBI沒收

調查委員會在先前聽證中，展示前總統川普選舉律師伊士曼錄供的影像。(美聯社)
調查委員會在先前聽證中，展示前總統川普選舉律師伊士曼錄供的影像。(美聯社)

另一方面，法庭文件顯示，聯邦調查局(FBI)上周持搜索令沒收前總統川普選舉律師伊士曼(John Eastman)的手機；伊士曼向新墨西哥州聯邦法院提告，因此曝光搜索令一事；根據該訴訟，伊士曼要求聯邦法官要司法部還回其財物、銷毀司法部取得的紀錄，並阻止調查人員使用其手機。FBI和司法部並未對此做出回應。

眾院國會暴動調查委員會28日臨時舉行聽證會，聯邦眾議員錢尼揭露，川普多名幕僚企圖威嚇了解國會暴動內情的白宮人士，至少有兩名證人告訴委員會，有人聯繫他們並企圖影響其證詞，但錢尼未透露證人身分。

錢尼指出，一名證人被告知，「只要我是團隊一員，就會做正確的事來保護我需要保護的人，我會繼續待在川普世界得寵(in good graces)。」該證人說：「他們一再告訴我，川普會讀證詞。」

另一名證人告訴錢尼，他接到的電話威脅稱，「他想要我告訴你，他記掛著你，他知道你很忠誠，作證時會做對的事情。」

錢尼表示，該委員會還在評估該如何回應這些明顯的恫嚇，並將謹慎採取下一步。

而根據伊士曼法律文件，聯邦探員在他22日離開餐廳時攔下他，向他提出搜查令並沒收他的iPhone Pro 12手機；該文件稱伊士曼「被迫」提供生物數據以解鎖手機。

該文件指出，伊士曼的手機被沒收後才看到搜查令副本，該文件聲稱探員似乎受到司法部指令才進行搜查。

前司法部助理部長克拉克住家 也遭搜索

此事凸顯司法部這幾周加速進行刑事調查，以了解川普2020年敗選後企圖繼續掌權的多種方式。

根據該法律文件，伊士曼手機被沒收的同一天，聯邦探員也突襲前司法部助理部長克拉克(Jeffrey Clark)的住家並沒收多項電子設備。川普在敗選後企圖說服司法部領袖支持其不實的選舉說法，而克拉克則是此行動的核心人物。

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