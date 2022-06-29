前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車

眾院國會暴動調查委員會28日臨時加開一場聽證會，前總統川普白宮幕僚長梅杜斯的高級助理哈欽森在會上爆出2021年1月6日前後，鮮為人知的驚人內情。(美聯社)

前總統川普白宮 幕僚長梅杜斯的高級助理卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)28日作證表示，川普在國會山莊暴亂案發生當天，想前往現場與支持者會合，為了搶奪總統座車方向盤，還對特勤首長動粗；得悉司法部長巴維理否認大選有舞弊，川普氣得把午餐連瓷器都往牆上砸；川普則同步在自己社群媒體 貼文反駁稱「我幾乎不認識哈欽森是什麼人」，也說她是「假貨」、「放假新聞」。

眾院國會暴亂調查委員會28日舉行第六場聽證會，哈欽森作證驚爆堪稱聽證會以來最大內幕，她的證詞顯示，川普當時已得知暴徒手中有武器，還鼓動暴民衝進國會；甚至口出粗話，打人搶奪座車，動作之大，令人驚愕。

哈欽森作證指出，川普當天稍早得悉，白宮外抗議者當中有些人帶了武器，川普說，「他們不是來傷害我」，還叫官員摘除金屬探測器，以免阻撓支持者聚集的速度，「放我的人進來」，向國會進軍。

美聯社報導，25歲的哈欽森的證詞讓調查國會山莊暴亂案特別委員會都大吃一驚；哈欽森指出，維安官員跟川普講，他更早之前向支持演講之後，再前往國會山莊並不安全，川普撲向有防彈裝甲的總統SUV座車，想控制方向盤；她聽說特勤局長恩格爾(Bobby Engel)抓住川普手臂，不讓他奪車，川普便用自己沒被抓住的手臂向恩格爾砸去。

哈欽森形容，當天白宮內外一團亂，好些助理事前便接獲警告，說可能發生暴亂，暴徒碾壓國會警力，打破門窗進入國會，打斷認證拜登當選總統之後，眾人更是憂形於色。

哈欽森指出，川普較不在乎，即便聽說闖國會的人高喊「吊死(時任副總統的)潘斯」也一樣；她記得白宮幕僚長梅杜斯對她說，川普「認為潘斯該死」。

哈欽森說，自己身為美國人，深感憎惡，那件事與愛國無關、不該發生在美國，眼睜睜瞧著國會山莊因一個謊言而蒙羞，至今心情難以平復。

哈欽森指出，當天早晨川普在白宮後方向自己支持者演說前，還指著自己幕僚用污言穢語叫罵，要他們把金屬偵測器除掉，以免阻礙支持者聚集；她記得川普好像說「我ＸＸ才不管他們有沒武器。」群眾向國會進發之前，她接到眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)打來的電話，語氣很憤怒，他聽說川普要來，掛電話前跟她說，「別過來。」

哈欽森表示，暴亂案前幾天與川普個人律師朱利安尼、梅杜斯特人交談後，「對可能發生的事感到害怕、緊張」；梅杜斯對她說，「事態只怕會變得很糟、很糟」，但朱利安尼則說，當天會「很偉大」、「我們要往國會出發」。

哈欽森是白宮圈內人，講述很多川普無法接受自己選輸而暴怒的情形，例如2020年12月初，前司法部長巴維理說，無法找到大選有舞弊的證據，新聞刊登後，她走進一個房間，看到牆上番茄醬往下流，地上有破掉的瓷器，經證實是川普看到報導而大怒，把午餐往牆上扔，然後有人要她走開。

川普28日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)表示，幾乎不認識哈欽森這個人。川普說，離開白宮後，哈欽森曾提出請求，希望跟著前往他在佛州的私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)擔任幕僚，但被他親自打回票。

調委會公布的2021年1月6日視頻中，顯示當天川普支持者在不遠處聚會時，白宮幕僚長梅杜斯(左)與川普總統在白宮外的帳幕內交談。中為小唐納。(美聯社) 調委會公布的2021年1月6日視頻中，顯示當天載有川普總統的總統座車「野獸」正駛離白宮前的支持者聚會現場。(美聯社)