國會暴亂╱從實習生到助理 25歲哈欽森成關鍵證人

前川普白宮幕僚長梅杜斯助理哈欽森。(美聯社)

川普 執政時期幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)助理卡西迪·哈欽森 (Cassidy Hutchinson) ，已成眾院 委員會調查去年1月6日國會大廈暴亂事件至今最具殺傷力的證人之一；這名25歲、大學畢業才兩年的年輕人，在梅杜斯拒絕出庭作證情況下，已成了解1月6日梅杜斯行動範圍內發生情事的關鍵。

安靜的助理 每一次會議都參加

前眾院議長萊恩(Paul Ryan)顧問巴克(Brendan Buck)說：「梅杜斯總是堅持哈欽森在房間裡」，她通常只是在旁邊安靜做筆記，「有這麼相對初級的助理擔任資深職員級別工作不太尋常，但這是他的決定，我們聽他的，她參加了每一次會議。」

指控梅杜斯參與推翻2020大選

哈欽森在國會大廈暴亂前和期間一直在梅杜斯身邊，常在白宮 和川普與國會盟友的戰略會議上，記錄是否應鼓勵「停止偷竊」參與者前往國會大廈及如何設置備選選舉人團名單。28日是哈欽森首次在公開聽證會提供現場證詞，但她之前已作證受訪20幾個小時。哈欽森說，梅杜斯銷毀文件並直接參與推翻2020年大選。

哈欽森來自新澤西州，大四那年夏天獲選為白宮實習生前，曾先在眾院少數黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)和參議員克魯茲(Ted Cruz)辦公室實習。她離開白宮後沒有任何全職工作。

當年錄取白宮實習生 淚流滿面

哈欽森母校維吉尼亞州克里斯托弗紐波特大學(Christopher Newport University)2018年一篇關於她的文章寫到，當哈欽森收到電郵通知被白宮實習計畫錄取時，「淚流滿面」；文章引述她的話：「作為第一代大學生，被選中與全國各地最聰明、最有動力的學生一起實習，是一種榮譽，也是重大成長經歷。」

她在文中指出，她參加川普主持的許多活動，常看著窗外的總統直升機專機「陸戰隊一號」(Marine One)離開白宮南草坪；她對母校說：「我為維持美國繁榮和卓越所做的微小貢獻，是我一生的榮譽。我已設定個人目標--追求凸顯公民重要性的道路。」

哈欽森作證時表現出對川普關鍵人物的熟悉感，她有時直呼梅杜斯、副幕僚長奧納托(Tony Ornato)和前國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)的名字；梅杜斯則稱她為「卡斯」(Cass)。

哈欽森作證前更換律師，被視為是她願與調查專家小組合作的前兆。哈欽森的新律師亨特(Jody Hunt)是川普首任司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)長期密友，塞辛斯2018年11月被川普要求辭職。

可能會成為下一個約翰·迪恩？

在川普首次彈劾審判中擔任眾院民主黨顧問的布魯金斯學會高級研究員艾森(Norm Eisen)表示，「哈欽森可能會成為下一個約翰·迪恩(John Dean)。」迪恩是前尼克森總統顧問，他指控尼克森直接參與水門案。

自稱是哈欽森朋友的前白宮公關室負責人葛瑞芬(Alyssa Farah Griffin)在推特發文寫道：「我知道她的證詞會很勁爆，但我不知道會這麼勁爆。我非常感謝她的勇氣和正直。」