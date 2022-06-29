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國會暴亂╱前助理驚人爆料 川普怒駁：沒說潘斯該死

編譯潘勛／綜合28日電
川普白宮幕僚長梅杜斯助理哈欽森28日在國會作證，爆出川普白宮驚人內情。(美聯社)
川普白宮幕僚長梅杜斯助理哈欽森28日在國會作證，爆出川普白宮驚人內情。(美聯社)

川普恐遭逼辭 才聲明譴責暴力

川普白宮幕僚長梅杜斯的主要助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)28日作證表示，國會山莊暴亂案發生後，川普得悉包括國務卿龐培歐等內閣打算援引憲法第25修正案趕他下台，受迫之下才發聲明譴責暴力；在攻擊國會的暴徒高呼要吊死前副總統潘斯時，川普也說潘斯「本就該死」；暴亂案發生後，梅杜斯及川普個人律師朱利安尼都向川普要求特赦。

龐培歐欲引憲法修正案 逼川下台

前白宮助理哈欽森28日作證稱，前司法部長巴維理接受體訪問稱查不到大選舞弊證據，令...
前白宮助理哈欽森28日作證稱，前司法部長巴維理接受體訪問稱查不到大選舞弊證據，令川普在白宮大怒。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)報導，哈欽森在眾院調查2021年1月6日國會山莊暴亂案特別委員會所辦的聽證會上作證說，案發之後，川普7日起先拒絕發言談到此案，但白宮助理群最後說服川普，他才錄下一段發言，承認自己會離職，另譴責國會受暴力攻擊，以平息內閣準備動用憲法修正案，在他任滿前就逼他去職的壓力。

但哈欽森表示，助理們為川普撰好演講稿，文中有責備暴徒逞暴、擬起訴他們的部分，川普並不同意，最後演講時並沒說出來，川普還有意特赦暴徒，「足證他(指川普)的心態，他認為暴徒們沒什麼不對。」

28日舉辦的第六場聽證會上，哈欽森另指出，暴亂事件遞次展開，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)去找梅杜斯，兩人前往橢圓形辦公室的餐室，幾分鐘後回來；西波隆說幾句話，大約是認為該多做點事，因為暴徒公然喊出把潘斯吊死在絞刑台，而梅杜斯回答說，「你也聽他(指川普)講了，他認為潘斯該死，不認為那些人(指暴徒)有什麼不對。」哈欽森此言一出，整個聽證會為之錯愕。

梅杜斯、朱利安尼尋求川普特赦

前川普白宮幕僚長梅杜斯助理哈欽森28日在國會作證。(美聯社)
前川普白宮幕僚長梅杜斯助理哈欽森28日在國會作證。(美聯社)

主持第六場聽證會的共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)詢問，梅杜斯及朱利安尼事後是否有尋求川普特赦，哈欽森先證實朱利安尼請求特赦後再回答說，「主席女士，沒錯，梅杜斯確實有尋求特赦。」

川普怒批哈欽森杜撰：鑽營之徒

川普即時透過自己社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文憤怒反擊，稱自己從沒說潘斯該死，哈欽森所述為杜撰，更稱她是想往上爬的「鑽營之徒」。

哈欽森的律師發聲明給國家廣播公司新聞網(NBC News)，指委託人無意由當天的證詞博得關注，只相信自己有責任、義務，向委員會提供當天自己真實的所見所聞。

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