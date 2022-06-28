川普社群媒體併購案 遭大陪審團調查

川普參與創建的社群網平台，其幕後財務狀況遭到調查。(路透)

宣布收購前總統川普 的新社群媒體 「真實社群」(Truth Social)的數位世界購併公司(Digital World Acquisition Corp)27日承認，在遭到聯邦證券委員會(SEC)調查後，如今又接到紐約南區大陪審團的調查傳票，公司對川普「真實社群」的收購可能受阻。

數位世界公司從去年年初開始，便就收購事宜與「真實社群」舉行實質性談判，在正式宣布收購前數周，公司去年9月首度發售「真實社群」公司的股票。SEC已對數位世界公司是否違規展開調查，如今司法部又通過紐約南區的大陪審團發出傳票，開始新的調查。

川普推出「真實社群」媒體是為了建立新的數位平台，以凝聚其支持力量，對抗限制他言論自由的高科技公司，川普在推特、臉書和YouTube上的個人帳戶一年前遭到全面封殺。

經營「真實群體」的川普媒體與技術集團表示，SEC的使命是保護中小投資 人，他們與SEC的調查合作。

川普的新媒體公司去年從數十個投資人獲得10億元融資，但在數位世界公司完成收購前拿不到現金，司法部的新調查將使川普更難為他的社群媒體公司融資。

在數位世界公司承認接到紐約大陪審團的傳票後，公司的股價27日開盤時大跌10%，徘徊在25元上下，而公司去年宣布達成收購協議後，股價10月曾漲至一股100多元。

數位世界公司是一家特殊目的的收購公司，這是過去兩年迅速膨脹的一種投資形式，但屬於沒有具體業務的空殼公司，只向投資人承諾未來會收購一家公司，因此可在沒有監管的情況下迅速向公眾出售股票。

數位世界公司的每個高管均已被紐約南區大陪審團傳喚，大陪審團和SEC都要求他們提供公司與和其他贊助商的文件，部分文件涉及到川普「真實社群」的誠信紀錄，以及與數位世界公司就首次公開募股進行的內部交流。