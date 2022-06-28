墮胎權裁決後…7州初選登場 政治版圖可能出現變化

圖為密西西比選民在初選投票。(美聯社)

科羅拉多、伊利諾、紐約、猶他、密西西比、奧克拉荷馬、內布拉斯加等七州28日舉行初選，時間點剛好是最高法院推翻保障婦女墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，美聯社報導分析，政治版圖是否因此出現變化，備受矚目。

在科羅拉多州，墮胎權議題特別受到討論，共和黨 聯邦參議員初選中，罕見主張挺墮胎的候選人、企業家歐狄(Joe O'Dea)能否出線，成為媒體注意焦點。歐狄共和黨初選中主要對手為州議員漢克斯(Ron Hanks)，漢克斯曾參加2021年1月6日國會暴動，主張任何情況下都不准墮胎。共和黨初選獲勝者將於今年11月期中選舉挑戰現任民主黨籍科州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)，

伊利諾州共和黨聯邦眾議員初選中，獲得前總統川普 背書角逐連任的現任聯邦眾議員瑪麗‧米勒(Mary Miller)，25日在造勢大會上說「羅訴韋德案」被推翻是「白人生命的勝利」(a victory for white life)引發爭議，競選團隊發言人後來澄清「純屬口誤」，原義應為「生命權利」(right to life)。

美聯社報導分析，共和黨內部權力變化、川普對於支持者的忠誠度考驗及川普毫無根據的選舉陰謀論是否持續受到支持，也是28日七州初選的觀察重點。曾經抗拒川普選舉陰謀論的共和黨現任民代，如今在初選都面對挺川派挑戰者的競爭，奧克拉荷馬州、密西西比州都有類似狀況出現。

前任民主黨籍紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)爆發性醜聞而在2021年秋季下台後，由副州長職位遞補遺缺的霍楚(Kathy Hochul)，如今爭取連任。

共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)雖是挺川色彩最強烈的國會議員之一，但爭取連任的初選中卻面對兩名挑戰者質疑挺川路線其實對猶他州民眾帶來傷害。李麥克曾經參加川普陣營推翻2020年大選結果的簡訊內容，初選期間也成為熱議焦點。

共和黨籍密西西比州聯邦眾議員帕拉索(Steven Palazzo)爭取創下「七連霸」，但國會道德辦公室2021年調查報告踢爆帕拉索涉嫌非法挪用選舉獻金，選情出現變數。