期中選舉前 民主黨逾百萬選民改投共和黨

各州期中選舉陸續登場，圖為維州選民參加共和黨造勢活動。(美聯社)

美聯社分析選民登記資料發現，拜登 上台以來，逾百萬郊區選民藍轉紅，民主黨 近年來的主力選民「口味」轉變，黨內高層該緊張了。

比起「擁抱右派」 更多是「討厭左派」

此一現象不僅在全國43州出現，還分布在幾乎每一選區，從大城市到小鄉鎮，莫不如此。美聯社說，對民主黨來說，最「危險」的是，市郊或鄉鎮郊區教育水準較高、每次選舉都扮演「搖擺」、「關鍵」角色的選民，本來對川普「掌控」下的共和黨 不滿，也因此票投民主黨，如今都想把票投給共和黨了。

去年一年當中，郊區選民從丹佛到亞特蘭大、從匹茲堡到克利夫蘭，轉向的人數多於其他地方。中型城市如北卡州洛麗(Raleigh)、喬治亞州奧古斯塔和愛阿華州第摩因市(Des Moines)，也是共和黨頗有斬獲的選區。

科羅拉多州選民史密斯(Ben Smith)說，他「很不願意地」改登記為共和黨選民，主要因為他看到民主黨要某些地方的人強制接種疫苗，改善社會治安卻無能為力，也太專注處理種族不公問題，讓他越來越擔心國家走錯路。

37歲的史密斯是專業顧問，雖然轉向共和黨，他認為自己「看不順眼左派」大於「擁抱右派」的政治理念。

圖為維州選民在初選投票。(Getty Images)

藍轉紅170萬 紅轉藍63萬

美聯社分析42州將近170萬過去12個月內改變政黨認同的選民，並挑出從別黨「跳槽」到共和黨的人數，發現占了約三分之二。改變政黨傾向在美國是稀鬆平常的事，川普執政的四年，換黨換到民主黨的人稍微多於換到共和黨的人，但這一年來，跳到共和黨的人超過百萬，跳到民主黨的約63萬。

這100萬張選票，只不過是總選民數的一小部分，不足以保證共和黨在11月的期中選舉中，就可穩贏回參眾兩院的多數黨地位，州長席次之爭，也不見得靠這百萬分散全國的「換黨」選票決定勝負。

民主黨希望最高法院否決婦女墮胎自主權，有助團結贊同女權的支持者，特別是郊區的中產階級選民，讓民主黨保住國會的多數黨席次。但是，拜登總統的低聲望和選民心目中的「執政無能」感，可能被共和黨「趁機」挑撥、運用，這才是民主黨高層該擔心的事。