美鐵撞卡車 出軌翻覆 至少3死50傷

圖為翻覆的列車。(美聯社)

美國鐵路公司(Amtrak，以下簡稱美鐵)一列長途火車27日在密蘇里州一處偏遠地區平交道撞上一輛卡車，造成七節車廂脫軌翻覆；目前已知三人死亡、50多人受傷，傷亡人數可能增加，卡車司機則倖存，事故原因有待調查。

美鐵西南部主任表示，這列客車原定從洛杉磯開往芝加哥 ，載有243名乘客和12名列車人員，不料在密州靠近門頓(Mendon)一處平交道發生事故，該處沒有燈號或電子儀控設備。

圖為翻覆的美鐵列車。(美聯社)

密州公路巡警發言人唐恩(Justin Dunn)表示，兩名死者的遺體在列車上發現，另一名死者則在卡車上被尋獲，尚無法得知有多少人受傷；附近醫院表示，收治至少40名傷患。

乘客奈丁格爾(Robert Nightingale)表示，意外發生當時，他在車廂裡打盹，「一切彷彿進入慢動作」，車廂翻滾直到傾覆停下。

在新墨西哥州 陶斯(Taos)擁有一座藝廊的奈丁格爾從車窗自行爬出脫困，他說：「我們全都驚恐跌坐在地」。

圖為乘客在翻覆的車廂上，就地搶救傷者。(美聯社)

國家運輸安全委員會(NTSB)28日將派員到場蒐證並調查釐清肇責，意外發生的鐵道路段將「停駛數日」。

堪薩斯城當地電視台KMBC-TV的直升機小組轉播畫面顯示，緊急應變人員用梯子爬上車廂頂部，救出受困人員和傷患，六架醫療直升機停在附近準備運送傷患就醫。

美鐵列車在密蘇里州一處平交道撞上一輛卡車，造成列車翻覆。圖為卡車殘骸。(美聯社)

唐恩表示，將近20個地方與州執法單位、救護組織、消防隊和搜救直升機到場馳援，第一線緊急應變人員在接獲911報案電話後20分鐘內便抵達現場。

美國童軍團(Boy Scouts of America)全國公關主任阿姆斯壯(Scott Armstrong)表示，受困乘客包括一隊童軍團，共有16名青少年和八名成人，所幸無人重傷；這團童軍剛結束新墨西哥州費爾蒙童軍牧場(Philmont Scout Ranch)的野外郊遊，準備搭車返回威斯康辛州阿普爾頓(Appleton)。

阿姆斯壯表示，童軍團在場協助許多受傷乘客，包括卡車司機。

除了童軍團外，列車上還有堪薩斯州伊斯頓(Easton) Pleasant Ridge公立中學的學生，該校校長貝因(Tim Beying)表示，這群學生預定前往芝加哥參加活動。

這是美鐵近日發生的第二起碰撞事故，美鐵一列通勤列車26日在加州 北部布倫特伍德(Brentwood)附近與一輛汽車相撞，造成三人死亡。