非法入境人潮遭逢103℉高溫…德州卡車驚現46屍體

德州邊界發現大批無證移民悶死在貨櫃拖車裡，大批警車和救護車趕到現場。(美聯社)

德州聖安東尼奧(San Antonio)警方27日晚間說，員警在一輛被拋棄於市區西南外圍的18輪聯結車(tractor-trailer，又稱半掛式卡車)車廂內發現46具屍體，員警抵達現場時另外找到16名生還者，已緊急送往當地醫院接受治療。

紐約時報報導，所有死者據推測疑似都是非法入境 的外籍移民；主管官員指出，這起事件是近年來移民死亡人數最慘重的案件之一。整起案件調查很快將由國土安全部接手。

當地官員對紐時表示，警方推測所有死者都是非法入境的外籍移民。知情官員透露，聖安東尼奧警察局現正全力搜尋聯結車司機的下落。官員說，聯結車被拋棄在距離拉克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)不遠，靠近鐵道及汽車報廢場的偏遠地帶的卡辛大道(Cassin Drive)及昆因塔納路(Quintana Road)交叉口，隔了一段時間才被人發現。

德州面臨人數頻創紀錄的非法移民 從墨西哥 進入美國境內，今年春夏兩季都出現非法入境人潮。

紐時報導，40多人死因為何目前仍無法確知，不過聖安東尼奧及德州其他城市今年6月都因熱浪來襲出現高溫，近幾天氣溫幾乎追上歷年來最高溫度紀錄，27日溫度飆至華氏103度。

海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)發言人說，國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)已派出一支調查小組抵達現場，但拒絕透露進一步細節。國土安全調查局是移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)旗下機構，專門處理人口走私案件。

墨西哥外交部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)27日說，墨西哥駐美總領事正趕往事發地點；厄伯拉特說，雖然死亡人士的國籍仍無法確定，但對這起事件表示哀悼。

聖安東尼奧警方緊急聯駱天主教慈善會(Catholic Charities)對生還移民提供協助。聖安東尼奧大主教賈西亞-史提勒(Gustavo García-Siller)在推特發表聲明說：「有46名移民死在聖安東尼奧。願上帝悲憐他們。」推文中寫道：「他們希望追求更好的人生。歷經烏瓦德鎮(Uvalde)小學槍擊案之後，現在又發生這事，天主請幫忙我們。」

德州邊界發現大批無證移民悶死在貨櫃拖車裡，大批警車和救護車趕到現場。(美聯社) 德州邊界發現大批無證移民悶死在貨櫃拖車裡，大批警車和救護車趕到現場。(美聯社)