對抗一帶一路 G7擬5年籌6000億元助發展中國家基建

七大工業國領袖26日在德國開會，宣布啟動募資計畫，為貧困國家全球基礎建設項目籌措約6000億元，來跟中國龐大的「一帶一路」倡議相抗衡。圖中包括東道主德國總理蕭茲、美國總統拜登、英國首相強生、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多、日本首相岸田文雄、義大利總理德拉吉、歐盟理事會主席米歇爾、及歐盟執行委員會主席范德賴恩等。(美聯社)

七大工業國(G7)領袖26日承諾，未來五年裡將籌募共計6000億元的私人及公共資金，以資助發展中國家的基礎建設需求，與規模數兆的中國「一帶一路 」倡議計畫相互抗衡。

拜登 總統與七大工業國其他元首在德國南部艾爾莫城堡(Schloss Elmau)舉行的年度峰會上，宣布將推動「全球基礎建設與投資 夥伴計畫」(Partnership for Global Infrastructure and Investment)。

拜登承諾美出資2000億元

拜登宣布，美國將在未來五年裡，為這項計畫投注累計2000億元的補助、聯邦經費及私人投資，協助中低收入國家應付氣候變遷問題，並且改善全球衛生、性別平等、數位基礎建設等項目。

拜登說：「我希望清楚表明，這不是援助或做慈善，而是將讓所有人得以獲利的投資。」他也表示，這項計畫可以讓發展中國家看到與民主國家發展夥伴關係的具體利益。

他說，多邊開發研行(MDB)、發展金融機構(DFI)以及主權財富基金(SWF)等，將另外提供數十億元額外經費。

中國在寮國的一帶一路工程、中寮鐵路寮國段2021年6月開通。圖為跨過雲南境內的元江橋段。(美聯社)

歐洲將籌募3000億歐元

路透報導，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在七大工業國高峰會議上說，歐洲將在未來五年內，為「全球基礎建設與投資夥伴計畫」籌募3000億歐元經費，協助對抗中國國家主席習近平2013年推出的「一帶一路」倡議計畫。

報導指出，義大利、加拿大及日本等國領袖，也分別說明參加「全球基礎建設與投資夥伴計畫」的具體方案。

路透報導，中國「一帶一路」倡議計畫包括在100多國的發展建設與計畫，願景為打造現代版本的古代絲路，讓亞洲與歐洲之間擁有暢通的貿易路線。白宮官員說，對於許多發展中國家而言，「一帶一路」計畫提供具體利益相當有限。

七大工業國領袖26日在德國開會既商量對付俄羅斯和中國。圖為中國國家主席習近平與俄國總統普亭今年2月在北京冬奧會上唔面。(美聯社)

在安哥拉推出20億太陽能開發

拜登指出，「全球基礎建設與投資夥伴計畫」的旗艦方案包括在安哥拉推出規模20億元的太陽能開發計畫，商務部、美國進出口銀行(U.S. Export-Import Bank)、美國企業AfricaGlobal Schaffer、美國專案開發商Sun Africa都將參與其中。

美國國際開發總署(USAID)將於未來五年裡投注5000萬元給世界銀行(World Bank)的全球兒童照護基金(Childcare Incentive Fund)。

國際非營利組織「全球公民」(Global Citizen)副主席羅德爾(Friederike Roder)說，七大工業國承諾投資是個「好的開始」，有助於與發展中國家發展更為密切的關係，更可以讓全球發展變得更為堅實。她說，通常七大工業國只提供國民所得毛額(GNI)的0.32%協助發展中國家，未達原本承諾的0.7%標準。