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北約新戰略文件將如何提中國？美方稱有信心會「硬起來」

編譯柯立偉／綜合26日電
拜登總統(右三)與德國總理蕭茲(中)26日在G7會面，討論中國的威脅。（美聯社）
拜登總統(右三)與德國總理蕭茲(中)26日在G7會面，討論中國的威脅。（美聯社）

一名白宮官員今天表示，美國有信心北大西洋公約組織(NATO)的新戰略文件將納入針對中國的「有力」用詞，目前仍在磋商提及中國的方式。

路透報導，北約正在擬定一項新的戰略構想，一份陳述北約目標與價值的戰略文件，預計月底在西班牙馬德里(Madrid)的北約峰會上公布。

拜登總統與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)今天在七大工業國集團(G7)於德國舉行的領袖峰會見面後，這名白宮官員表示：「他們觸及中國議題，中國會是此行的普遍主題。」

官員說：「總統表達他對蕭茲總理的信任，而且對於他們討論的所有議題，以及兩國合作因應的共同挑戰，真的都很有一致性。」

被問到華府是否施壓德國加強對烏克蘭的安全協助，這名官員則說，拜登已對德國承諾會做的事表達感謝，其中包括計畫增運多管火箭發射系統(MLRS)給烏克蘭。

同時，美國駐北約大使茱莉安娜‧史密斯(Julianne Smith)也表示，雖然本屆北約峰會的重點是放在烏俄戰爭並審查芬蘭與瑞典的入盟案，不過最終公布的戰略構想，將會涵蓋未來十年來自中國的威脅。

史密斯說：「目前在網上公開的『北約戰略構想』是2010年擬定的，當時連克里米亞半島都還沒被俄羅斯侵占，北約彼時還希望能擴大與俄羅斯的合作，且全然未提及中國；然而時至今日歐俄關係丕變，目前北約國家面臨最大的威脅是俄羅斯，因此預料最終戰略構想重點會放在俄羅斯，同時討論中國日益增加的影響力對國際政治帶來的挑戰，及中俄之間的關係將如何影響北約運作，這將是北約首次在官方文件中提及中國。」

史密斯進一步指出，雖然北約沒有專門討論亞太問題的委員會，但各成員國對於加深與域外國家的關係頗有共識，已邀請紐、澳、日、韓等國領導人參加峰會，可以幫助分享有關中國和俄羅斯網絡攻擊和假訊息散布活動的經驗教訓。

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