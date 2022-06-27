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G7峰會 拜登促團結挺烏 擬禁俄黃金

編譯潘勛／綜合26日電
七大工業國集團峰會在德國阿爾卑斯山區召開，拜登總統（左三）與各國領袖討論烏俄戰爭引發的經濟影響。（路透）
七大工業國集團峰會在德國阿爾卑斯山區召開，拜登總統（左三）與各國領袖討論烏俄戰爭引發的經濟影響。（路透）

七大工業國集團(G7)峰會26日起在德國巴伐利亞邦阿爾卑斯山區召開三天，主要目的在討論如何承受俄羅斯入侵烏克蘭引發的經濟影響，保持團結，繼續懲罰俄國拜登總統與會，英國首相強生提醒盟國，值此俄國恢復向烏國首都基輔發射飛彈之際，別因「疲憊感」而鬆懈。

美聯社報導，七國元首預計將宣布禁止俄國黃金進口，G7實施一系列制裁，旨在孤立俄國經濟，此舉為最新行動；七國領袖也希望對能源價格設限，限制俄國石油、天然氣出口的獲利，不讓俄國把資金挹注到侵烏戰爭。

拜登政府指出，黃金是俄國僅次於能源的第二大出口商品，制裁俄國黃金會讓俄方更難參與全球市場。

拜登發推文說，俄國從黃金出口「賺到數百億美元」；英相強生表示，這道禁令將「直接打擊俄國寡頭，並直搗俄國總統普亭戰爭機器的核心。」

為反制中國在開發中國家的影響力，拜登接續去年G7峰會的提議，在會中正式推出全球基礎建設計畫；這項計畫目標在由G7國家2027年以前注資6000億美元到全球基建；拜登表示美國將出資約2000億。

美國官員長久以來主張，中國的一帶一路基建方案，讓接受貸款國深陷債務，中方受益程度遠大於地主國。

峰會舉行前，俄國展現軍力，向烏國首都基輔市發射三周來第一枚飛彈；基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)指出，飛彈擊中至少兩棟住宅大樓。

七大工業國集團峰會在德國阿爾卑斯山區召開，支持烏克蘭的團體在會場外示威。（路透）
七大工業國集團峰會在德國阿爾卑斯山區召開，支持烏克蘭的團體在會場外示威。（路透）

拜登譴責俄方舉動為「更曝露其野蠻」，強調盟國即使經濟受到烏俄戰爭引發的全球通膨、糧食短絀等影響，仍要保持堅定；拜登會見德國總理蕭茲(Olaf Scholz)時指出，俄國總統普亭一直指望設法讓G7、北約(NATO)分裂，但盟國不會讓其得逞。

七國領袖趁這次峰會商討如何確保能源供應，克服烏俄戰爭引發的通膨；另團結起來，成立新的全球基建聯盟，向開發中國家提供中、俄投資以外的替代選項。對此各國領袖輪流發言，討論如何結盟，還有己方在其中扮演的角色，但沒點名中國。

英相強生指出，烏俄戰爭進入第四個月，他擔心援烏聯盟因疲憊感而生裂痕，故敦促盟國要打起精神，不可屈服。

在回答他認為德、法兩國援助烏國是否足夠時，強生讚美德國就運送武器給烏國、減少俄國天然氣進口兩事「邁開大步」，但沒提到法國。

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