她墮胎、她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

在羅訴韋德案被最高法院推翻之際,一對父母來自台灣的姊妹花憶起彼此都曾在年紀輕輕時懷孕,但彼此的選擇和結果大不同;一個把孩子生了下來,一個墮了胎。兩人都在想,如果當年做出不同的決定,人生會如何?

田納西州 青少女懷孕人數位居全國前10名。住在納許維爾郊外小鎮的瑪麗安·宋(Marianne Sung),11年前發現自己懷孕時,年方16歲。她說,因為家裡從不曾談論和性有關的話題,儘管她買了驗孕棒、測了五次結果都是陽性反應,她還是不敢把自己懷孕的事告訴父母和大她11歲的姐姐芬妮(Fanny)。

瑪麗安說,懷孕後第一個直覺是設法墮胎 ;但她不知道是否需要父母許可,害怕和恐懼阻礙了她向父母吐實,只好假裝什麼事都沒有發生。直到六個月後,一天天隆起的肚子再也遮不住了。瑪麗安的母親明白大事不妙,當下決定召開家庭會議,並把當時27歲的芬妮找回家一起商量。

芬妮對那場全家唯一開過的家庭會議記憶猶新,她笑著說:「我爸坐在廚房櫃檯前吃晚飯,我媽則說:『墮胎為時已晚了,是吧?』我當時心裡想的是,『當然是啦,看看她!』」芬妮說,會議上雖一度提到送養,但父母反對。他們家是台灣人,在文化上,不覺得放棄一個可以照顧的孩子是對的。

但當時在場的其他人都不知道,芬妮也曾在21歲時懷過孕,只是她把這個祕密藏在心底。她說:「當我站在那個十字路口,瑪麗安的人生所走的路,就是我避開的路。」瑪麗安生下了孩子,芬妮選擇墮胎。

芬妮談到自己的決定表示:「我感到如釋重負,因為我的人生可以用一種截然不同的方式繼續前進。」之後,芬妮出國旅行、大學畢業,遇到了未來的丈夫。

瑪麗安則把孩子生下來,離開高中,沒有上大學,直接去工作。瑪麗安記得當時家庭會議上的感受,「那沈重感難以負荷,只覺得『我真的搞砸了』。」

現在,瑪麗安與她的伴侶、兩條狗和兩個兒子─11歲的艾利(Eli)和學步兒查理(Charlie)一起生活。她說,生活很平靜,但她承認自己有時會想知道,若十多年前做出不同決定,結果會多不同?

芬妮則想知道,如果以前曾把自己懷孕、墮胎的祕密分享給妹妹,瑪麗安的人生會不會不一樣?

芬妮聽說最高法院決定草案將推翻羅訴韋德案的消息曝光後,才終於把自己的祕密告訴妹妹。瑪麗安明白芬妮為何保密,但她希望自己當初能早點知道這些事。

Sisters Fanny and Marianne Sung may have reached very different decisions about their pregnancies, but they both tell WPLN's @PaigePfleger how daunting it was to hold that positive test and be faced with a choice that would change their lives. https://t.co/Ni0UCoQw6o