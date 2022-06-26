「羅訴韋德案」推翻後 打亂近50年墮胎權益 婦女陷恐慌

最高法院做出裁決，取消女性墮胎權受到的憲法保護。英國廣播公司（BBC）報導，在美國境內一些州，已開始出現提供墮胎手術的診所紛紛關閉情況。（Getty Images）

1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)24日遭最高法院推翻，近半世紀以來存在於美國各地的生育醫療頓時被打亂，今後婦女取得墮胎 的地點、方式將改變，婦女對於是否養育孩子的決定也將不一樣。

關於婦女生育權，現今美國的社會環境與1973年大不相同，合法墮胎率過去幾年間走下坡，選擇避孕的婦女較以往增加，領養率則減少。反墮胎與支持墮胎陣營都同意，過去50年，許多婦女認為若希望在教育、職場爭取更上層樓，墮胎是人生不可或缺的一個選擇。

華爾街日報分析，「羅訴韋德案」判例被推翻，打亂了已行之近50年狀況，全美約有半數州將立即全面禁止或嚴格限縮婦女墮胎，如果換算人口，住在這些州裡共計約有3600萬名符合生育年齡的婦女，再也無法在當地診所墮胎。

位於保守派執政州的墮胎診所已經做好停業打算，位於自由派掌政地區的墮胎診所及人工流產手術中心則為了需求量可能大幅增加而紛紛提前準備。

專門研究婦女墮胎權益的米德伯瑞學院(Middlebury College)經濟學教授凱特琳‧麥爾斯(Caitlin Myers)指出，如今發生的狀況是，婦女能否墮胎出現了明顯不均等。

德州 、奧克拉荷馬州 、肯塔基州在過去幾個月裡，分別通過暫時或永久禁止墮胎的法令，這幾州的實例剛好讓外界看到「羅訴韋德案」推翻之後，大約20多個保守州將採取哪些動作。

在奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)及德州聖安東尼奧均開有墮胎診所的醫療機構行政主管安卓雅‧加列葛歐斯(Andrea Gallegos)說，限縮婦女墮胎的德州「心跳法」2021年上路後，土耳沙診所尋求服務的人增加三倍；奧克拉荷馬州州推出標準更嚴格的限縮墮胎州法，妊娠所有階段都禁止墮胎，除非孕婦面臨健康危機，或者懷孕是因為遭受強暴、性攻擊或亂倫，而且須向警方報過案。

奧克拉荷馬州限縮墮胎州法今年5月實施前，加列葛歐斯打電話通知掛號婦女，解釋無法提供墮胎手術的原因，她說，其中一名原本已安排好要到診所墮胎的婦女，是專門從德州遠到而來接受手術，接到通知後只得半途折返，另外一名婦女則在接到通知之後恐慌症發作(panic attack)。