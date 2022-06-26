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「情緒崩潰說不出話」墮胎禁令州診所憂起訴 手術喊停

編譯徐薏茹／綜合25日電
在「羅訴韋德案」被推翻後，一些保守派執政州的墮胎診所已經做好停業打算。圖為密西西比州反墮胎者24日前往該州唯一的墮胎診所抗議。(美聯社)
在「羅訴韋德案」被推翻後，一些保守派執政州的墮胎診所已經做好停業打算。圖為密西西比州反墮胎者24日前往該州唯一的墮胎診所抗議。(美聯社)

最高法院24日推翻「羅訴韋德案」後，多個已有「自動生效法」(trigger law)的州的墮胎禁令立即生效，這些地區的診所因擔心被起訴，已停止墮胎手術，不僅如此，一些擁有墮胎限制的州更準備實施更嚴苛的禁墮胎法令。

美國新聞與世界報導(US News and World Report)引述西維吉尼亞州一間墮胎診所的負責人說：「有些人情緒崩潰到說不出話」，診所員工打電話給十幾位客戶取消墮胎手術預約，「有些人震驚不已，有些人無法理解發生什麼事」。

「羅訴韋德案」被推翻後，最高法院將墮胎議題留給各州自行解決，目前全美約一半的州可能禁止墮胎；華盛頓時報獨家報導，保守派「家庭政策聯盟」(Family Policy Alliance)附屬委員會在40個州進行的一項調查指出，社運人士預期有幾州會進一步限縮墮胎權，包括佛羅里達、內華達、新墨西哥、北卡羅來納、南卡羅來納、維吉尼亞等州。

專精墮胎法的佛羅里達州立大學法學教授瑪麗‧齊格勒(Mary Ziegler)說：「名單上的這些州有許多存在政治分歧，因此是否能成功通過更嚴苛的墮胎法仍不明朗。」齊格勒表示，她也會將愛阿華州、堪薩斯州納入名單內。

齊格勒說，名單上幾個由民主黨控制的州要限縮墮胎法，將遇到更多障礙，如新墨西哥州

根據支持墮胎權的「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)資料，截至21日，「家庭政策聯盟」名單上的所有州都至少有「一些」墮胎限制。

上月底奧克拉荷馬州共和黨籍州長史蒂特(Kevin Stitt)簽署一項法案，讓該州成為全美第一個禁止幾乎所有墮胎形式的州，「古特馬赫研究所」因此將奧克拉荷馬歸納到「限制最嚴格」的新類別。

24日「羅訴韋德案」推翻的消息宣布幾分鐘後，密蘇里州總檢察長施密特(Eric Schmitt)立即簽署通過2019年的墮胎「自動生效法」(trigger law)，率先成為全美嚴格限制墮胎的州。

民調顯示美國大部分人民支持保留「羅訴韋德案」，最高法院的裁決已在全美引起激烈反彈。

費城非營利組織「女性法律計畫」 (Women's Law Project)執行長卡蘿．崔西(Carol E. Tracy)說：「我們將反擊，我認為這將是一場漫長又艱難的戰爭。」

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