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墮胎=謀殺？多州將限制、控罪 恐萬人「大規模入獄」

編譯洪毅／綜合25日電
保護墮胎權的羅訴韋德案被推翻，一些曾墮胎的婦女將因此被以謀殺罪告上法庭。圖為示威者24日在一家墮胎診所前舉牌，稱墮胎者為「殺人犯」。(美聯社)
保護墮胎權的羅訴韋德案被推翻，一些曾墮胎的婦女將因此被以謀殺罪告上法庭。圖為示威者24日在一家墮胎診所前舉牌，稱墮胎者為「殺人犯」。(美聯社)

「羅訴韋德案」遭最高院推翻後，預料許多州將立法限制墮胎，甚或有以謀殺罪論處的可能；這讓全國刑事辯護律師協會(NACDL)擔憂，許多墮胎婦女，乃至協助的醫師、知情的親朋好友，都有被告上法庭的可能，不但讓弱勢群體處於不利地位，還可能加劇國家司法、獄政方面的負擔。

全國公共廣播電台(NPR)報導，擁有數萬名成員的NACDL執董麗莎·韋恩(Lisa Wayne)表示，鑒於「羅訴韋德案」遭推翻，NACDL將啟動培訓計畫，要讓律師為因尋求墮胎而被控謀殺罪的婦女做準備；韋恩還說，這種情境恐怕是「不可避免」，因此同僚們都覺得有必要為此積極準備。

韋恩表示，NACDL成員眾多，對墮胎議題自然會有不一樣的看法，但絕大多數成員都認同，「羅訴韋德案」遭推翻後，可能會導致更多的侵犯隱私，政府擴權，以及「過度犯罪化」(Overcriminalization)下的大規模興訟等。

NACDL去年8月發布的報告就指出，沒有「羅訴韋德案」的保護，可能導致成千上萬人入獄的「大規模監禁」情事，因為就算是前往合法州墮胎也可能被控罪，連帶親朋好友、甚至使用的交通工具駕駛，都可能因為知情、協助或鼓動墮胎而被控罪。

韋恩表示，這種事情非同小可，不是罰款可以解決的事情，「幫助或教唆謀殺，是可以被判無期徒刑的」；韋恩還說，從1971年「毒品戰爭」(War on drugs)的前車之鑑，能以毒品大動干戈及大規模監禁來看，不要覺得這只是危言聳聽。

韋恩還說，這種大肆興訟，首當其衝的就是弱勢群體，因為富裕群體更容易聘請律師，也會在墮胎之前取得法律諮詢，規避犯罪可能；但經濟弱勢者則不然，常常是被控罪了才發現犯罪，還可能沒有錢請律師，雖有公設辯護人，但是國內的公設辯護人早已因超量工作而難堪更多重負。

「完美受害人」(Perfect victim)問題，也就是性犯罪事件時，反而會更專注於質疑受害人如飲酒、吸毒等行為不檢，導致定罪或量刑不公的情況，也可能發生在被控罪的墮胎婦女上；韋恩表示，如何讓陪審團對受控婦女多一些同情心，是NACDL的培訓重點，儘管努力可能始終是有限的。

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