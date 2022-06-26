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「限制墮胎藥」成下一戰場？司法部槓上保守州

記者張聲肇／綜合報導
針對保守派主政州可能進一步限制墮胎藥丸的使用，司法部誓言保護婦女「用藥權」作為維護其主權的手段之一，槓上保守州。(Getty Images)
針對保守派主政州可能進一步限制墮胎藥丸的使用，司法部誓言保護婦女「用藥權」作為維護其主權的手段之一，槓上保守州。(Getty Images)

聯邦最高法院否決了婦女墮胎的自主權，保守州可能進一步限制墮胎藥丸的使用，司法部誓言保護婦女「用藥權」作為維護其行政權的手段之一，槓上保守州。

司法部長加蘭德表示，將聯手其他聯邦部會，「保護並保存」婦女取得生育方面的照護，包括運用墮胎藥丸自主墮胎的權利。

拜登指示：護需要墮胎藥婦女

他特別提到食藥署核可使用的終止妊娠藥美服培酮(mifepristone)，說這是經過專家認可的「安全且有效」墮胎藥，有些州或許會因為和食藥署有不同意見而禁止州民使用。拜登總統也指示衛生部盡最大能力，讓需要墮胎丸的婦女安心。

美服培酮和米索前列醇(misoprostol)合用，是食藥局核准的懷孕前10周墮胎藥。根據古特馬赫研究所( Guttmacher Institute)，2020年全美墮胎有54%是服藥完成，不靠手術。

新冠疫情爆發前，美服培酮須本人親到藥房或醫院、診所領取，因應新局，這條規定被取消，去年12月，政府永遠撤銷這條規定，方便醫師網路開藥方給病人，藥可也以郵遞到病人手裡。

不過，有19州不准「遠距開藥」或遞藥，這些保守州多數在南部和中西部。32州規定，只有醫生才有資格開墮胎藥方。德州禁止對懷孕滿七周的婦女開墮胎藥方，印第安納州則限在10周。

路易西安那州長本周簽署了法案，禁止外州醫藥界業者寄送墮胎丸到該州，違者可處10年徒刑並罰款7萬5000元。

少數幾個州想完全禁止墮胎丸，受到司法挑戰，案件仍在法院審理中。

司法部擋地方政府 史上罕見

最高法院推翻羅訴韋德案的裁決，等於收回婦女墮胎權，交由各州政府立法決定婦女自主權限，可能鼓動更多地方政府設法「跟進」，而司法部到底有無權力阻擋地方政府，美國歷史上沒有前例可循。

州政府確有權力制定、執行醫藥法規，司法部只能借助「聯邦法高於州法」的憲政分際，來執行食藥署的墮胎藥丸法規。

喬治城大學全球衛生法教授高思廷(Lawrence Gostin)說，司法部長應該堅持立場，因為食藥局是「全國首要公衛機構」，設定全國用藥標準是它的職掌，不容州政府挑選「哪些食藥局核可過的藥」可用或不可用。

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