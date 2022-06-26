擴大最高院席次對抗保守派？白宮：拜登不贊成

在最高法院支持率暴跌、部分大法官人身安全受威脅之際，聯邦執法機構25日加強最高法院的維安。(Getty Images)

美聯社25日指出，最高法院接連對擁槍法案及墮胎 權案做出影響深遠的判決，已釋出確然無誤的訊息，占絕大多數的保守派大法官 們握有權力，因此不再害怕行使權力而改變法律形貌；自由派及民主黨呼籲拜登 總統有所作為以資因應，但白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登不贊成擴大最高法院。

美聯社報導，最高法院判決不再保留餘地，先在23日判決紐約州攜槍州法違憲，繼而在24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例；接連兩天對重大案件祭出判決，堪稱最新又最清晰的跡象，顯示過去六年間，最高法院已由傾向人民權利、讓自由派取得一些重大勝利的機構，搖身一變，開始以六比三的多數，積極推動保守派議程。

保守派還不避忌兩名強硬右派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)及艾里托(Samuel Alito)行使龐大影響力；湯瑪斯主筆最高院對紐約州槍枝法的多數意見書，艾里托撰寫墮胎權裁決多數意見書。

艾里托在撰寫的意見書中更明白指稱1973年羅案及1992年凱西案兩判決先例必須推翻，墮胎權必須「回歸人民及民選代表」。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)在保守派大多數裡形單影隻，他雖支持密西西比州懷孕逾15周禁止墮胎法，但認為推翻羅案前例並無必要，而且重重打擊到司法系統。但羅伯茲吸引不到任何右派同僚的支持，包括由前總統川普任命的三名大法官。

最高法院推翻墮胎權為憲法保護權利之後，在行政權方面，白宮發言人尚皮耶25日向記者表示，拜登「不贊成」擴大最高法院，「我認為總統自己…有關擴大最高法院，那件事總統並不同意，那件事他不願做」。拜登已搭空軍一號前往德國慕尼黑出席會議，尚皮耶隨行。

尚皮耶認為，最高法院的「極端判決」，推翻羅訴韋德案先例，悖離美國民意；大多數國人支持維持已有50年歷史的羅案前例；尚皮耶指出，最高法院的判決不僅悖離民意，還與憲法脫節。

上個月最高法院意見書草案流出後，民主黨呼籲應增加最高法院席次；目前最高院保守派對自由派的席次比例為六比三。