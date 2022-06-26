最高法院連續裁定槍枝與墮胎 舊亂未解添新亂

墮胎 和槍枝，是美國社會兩極分化最激烈的問題，最高法院兩天內做出兩項重大裁定：推翻紐約州槍枝管制法和裁定密西西比州墮胎禁令合憲，卻完全沒有解決這些問題，還引發了更多爭議：保守派大法官 是否忠實服膺歷史和憲法？抑或只是引用歷史和憲法來合理化其政治偏好？

對部分批評者來說，這兩項裁決展現了極具破壞性的明顯矛盾：最高法院如何能夠既限制各州管制槍枝的權限，卻同時擴大各州管制墮胎的權限？

聯邦眾院議長波洛西24日在最高法院做出終結憲法墮胎權決定後表示，「虛偽正在肆虐，傷害卻無窮無盡。」但前副總統潘斯(Mike Pence)則推文稱，最高法院取消已存在近50年的墮胎權，糾正了歷史錯誤，此決定讓國人有權「在州級以符合其價值觀和志向的方式治理自己」；對支持者來說，保守派大法官堅持了建國原則並消除了過去的錯誤。

不少人同意，儘管這些裁決存在爭議，但占多數的保守派大法官在宣布有關墮胎和槍枝問題決定時，至少遵循了一致的法律理論。奧斯汀德州大學法學教授奧伯特(Richard Albert)說：「從法院保守派多數的角度來看，這兩種情況是完全一致且連貫的。雖然我並未說這是正確的。」

然而，一致性並不能掩蓋以下事實：自前總統川普 任命三位保守派大法官後，最高法院發生了翻天覆地的變化。觀察人士指出，過去社會大眾多認為，最高法院視自己凌駕於政治之上，但現在這樣的認知已被混淆。哈佛法學教授、憲法學者崔布(Lawrence Tribe)指出，兩項決定「來自同一個法院，其合法性正在直線下滑。」

最高法院多數法官有關槍枝權和墮胎權的裁決，都依賴於「原旨主義」(originalism)的憲法解釋哲學。但專家指出，一般人對這種錯綜複雜的法律理論並不熟悉，許多人反而會根據他們對法官動機的看法以及裁決對個人的影響來評估法院行動。

佩珀代因大學(Pepperdine University)法學教授麥唐納(Barry McDonald)表示，許多人可能將這些裁決視為川普任命和法官執行川普議程決心的直接結果，法院因此「更像政治機構，而非法律機構」。