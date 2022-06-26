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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

抗議最高院 全美爆發示威潮 挺墮胎反墮胎 遊行互嗆聲

編譯陳韻涵／綜合25日電
25日在紐約市的示威中，支持和反對墮胎者互嗆。(美聯社)
25日在紐約市的示威中，支持和反對墮胎者互嗆。(美聯社)

最高法院24日推翻1973年保障孕婦墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，引起支持墮胎權人士憤怒，到25日已連續兩日上街遊行，從華盛頓特區到西岸，各地都有民眾抗議，但難免碰到反墮胎權人士的慶祝遊行，情報單位警告，極端主義暴力分子可能趁機作亂。

牧師想勸服 遭反嗆「你有子宮再說話」

最高法院建築外，抗議群眾高喊「女權即人權」，一名非裔牧師湯瑪斯(Jonathan Thomas)卻擠進去說：「宗教信仰告訴我們，我們所做的一切都有罪。」

18歲的茱麗葉‧杜佛特(Juliette Dueffert)回喊說：「你為何加罪名在我們身上，你若有子宮，才有資格說話。」

反墮胎人馬很快趕到現場，雙方人馬叫囂；部分反墮胎抗議者高呼「墮胎是種族歧視、迫害」，遭眾人喝倒采；警方在旁戒護，準備在必要時介入處理。

天生無四肢 她挺墮胎「我就不用生來受苦」

52歲的達娜‧波雷斯(Dana Bolles)坐輪椅，她是天生缺乏四肢的身障人士，也是強烈的墮胎權支持者。她說：「許多支持生殖權的人說，『當初該把妳墮胎掉』，若(我媽)能那麼決定，我也不會受苦。」

最高法院25日周遭的抗議活動大致平和，國會警察當天下午逮捕試圖朝最高院圍牆潑漆的兩人。

全美各地連續兩日爆發示威，抗議最高法院墮胎權裁定。圖為25日在最高法院前，示威者...
全美各地連續兩日爆發示威，抗議最高法院墮胎權裁定。圖為25日在最高法院前，示威者舉牌指大法官「手上沾滿鮮血」。(路透)

洛杉磯市民眾遊行，指最高法院推翻羅訴韋德案「糟透了」。(Getty Images...
洛杉磯市民眾遊行，指最高法院推翻羅訴韋德案「糟透了」。(Getty Images)

反仇亞聯盟護女權：不能照顧女人 怎照顧嬰兒

墮胎維權團體遊行恰好與空前的「團結大遊行」(Unity March)撞期，後者是亞裔推進正義協會(AAJC)和「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)為抵制針對亞裔群體仇恨犯罪而辦的遊行，鼓勵亞裔團結並爭取更包容的民主。

許多「團結大遊行」成員譴責最高院推翻羅案的裁決，耶魯大學新生阮英(Anh Nguyen，音譯)說：「我們為減少反亞裔暴力和保障社群而戰。」

27歲的金約翰(John Kim)說：「我們需要維護女權，若不能照顧好世上人，怎麼照料未出生的嬰兒？」

亞利桑納州鳳凰城民眾24日晚示威時，試圖闖入州參議會。(路透)
亞利桑納州鳳凰城民眾24日晚示威時，試圖闖入州參議會。(路透)

亞利桑納州鳳凰城民眾24日晚示威時，警方發射催淚彈，阻止試圖闖入州參議會的民眾。...
亞利桑納州鳳凰城民眾24日晚示威時，警方發射催淚彈，阻止試圖闖入州參議會的民眾。(路透)

亞利桑納州首府的和平抗議轉趨暴力，有人意圖闖進州參議會大樓，州警動用催淚瓦斯趕人。亞州公共安全廳表示，約7000到8000人24日聚在州議會建築外示威，孰料有人試圖闖進州參議會搞破壞，州警發射催淚瓦斯驅逐暴民。

密西西比州反墮胎示威者群聚該州最後一間墮胎診所「傑克森女性健康中心」(JWHC)前抗議，並與長年陪護需要墮胎婦女安全進入診所的「粉紅屋捍衛者」(Pink House Defenders)成員爆發叫罵，警方迅速隔離兩派人馬。

密州一連串提起訴訟案，上訴到最高法院，才導致24日裁決推翻「羅訴韋德案」；密州2007年通過「觸發法令」，傑克森女性健康中心須在十天內關閉。

24日晚紐約市的示威者因堵塞交通而被警方逮捕。(Getty Images)
24日晚紐約市的示威者因堵塞交通而被警方逮捕。(Getty Images)

紐約市同志遊行：最高院讓數百萬人陷險境

紐約市訂26日舉辦同志驕傲遊行，主辦單位聲援女性健康組織「計畫生育」(Planned Parenthood)，發表聲明指最高院的「危險決定讓數百萬人陷入險境，把個人選擇的自由交予政府，設下妨礙許多憲法權利、自由的前例。」 

抗議趨暴力 國安部警告：極端份子恐藉機搗亂

另據國土安全部(DHS)情報網和備忘錄指出，國內暴力極端主義份子「可能」藉機搗亂，政府官員及最高院大法官面臨的危險最高，其他則是生殖健康照護機構和宗教團體駐點等。

研究顯示近兩年針對墮胎機構職員與病患的攻擊事件增加。DHS近期報告指出，去年針對部分妊娠機構、墮胎診所職員及病患的攻擊，同比前年增加128%。

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