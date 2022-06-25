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龐培歐籲建立自由聯盟助三燈塔：烏克蘭、以色列和台灣

編譯張佑生╱即時報導
美國前國務卿龐培歐呼籲建立全球自由聯盟協助三燈塔：烏克蘭、以色列和台灣。（路透）
美國前國務卿龐培歐呼籲建立全球自由聯盟協助三燈塔：烏克蘭、以色列和台灣。（路透）

美國之音25日報導，美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）24日在華盛頓智庫哈德遜研究所發表演講，闡述了美國援助烏克蘭打贏的重要性和方式，以及組建新的全球自由聯盟（Global Alliance for Freedom）的必要性，以防止形成包含俄羅斯、由中國領導的泛歐亞巨無霸（Pan-Eurasian colossus）的霸權統治。

龐培歐認為，援助烏克蘭美國破壞了俄羅斯-中國軸心（Russian-Chinese axis）的建立，「該軸心致力於在歐洲、亞洲和中東施加軍事和經濟霸權。這將進一步破壞美國人的生活和我們在國內的經濟。」

龐培歐進一步表示，「事實上，通過向烏克蘭賦予力量，我們向中國展示了入侵台灣的代價，或者坦率地說，向世界各國施加影響的代價，從而有助於挫敗中國通過破壞半導體等商品的供應，發起一場破壞全球生活水平的攻擊。」

龐培歐建議，美國必須在印太地區擴大四方安全對話(QUAD)，除日本、澳洲、印度和美國外，還需包括南韓、英國和法國，美英澳三邊安全倡議（AUKUS） 也應該併入這個擴大的安全聯盟。

「在我們當前的地緣戰略重點之外，美國必須幫助建設三座自由燈塔（lighthouses for liberty）。這些燈塔應該集中在衝突激烈的國家：烏克蘭、以色列和台灣。它們可以成為聯結全球自由國家聯盟的新安全架構的樞紐，加強每個成員國的實力，並且及時將這三個堡壘與北約聯繫起來，以及新的擴大的印太安全框架，它們共同建立一個'全球自由聯盟'。這將使美國受益。」

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