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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

最高院裁決衝擊 禁止墮胎 半數州將跟進

編譯潘勛／綜合24日電
最高法院24日推翻「羅訴韋德案」前例，致使目前設有「觸發法令」的13個州，可讓禁止墮胎法立即生效。圖為密西西比州反墮胎民眾在一家墮胎診所前示威。(美聯社)
最高法院24日推翻「羅訴韋德案」前例，致使目前設有「觸發法令」的13個州，可讓禁止墮胎法立即生效。圖為密西西比州反墮胎民眾在一家墮胎診所前示威。(美聯社)

最高法院24日推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例，致使目前設有「觸發法令」的13個州，可禁墮胎法立即生效，但認定墮胎合法的西岸、東北部各州矢言保障或擴大墮胎服務；這項裁定影響至少3600萬名生育年齡婦女，保守州墮胎診所勢將關閉，外界預期墮胎藥物的需求量必定暴增。

阿拉巴馬州在2019年即已全面禁止墮胎，所以馬上或即將實施禁止墮胎令的州有14個；若再加上可能會跟進禁止的州，可能超過美國州數的一半。

路透報導，據墮胎維權團體古特馬赫研究院(Guttmacher Institute)指出，設有觸發法令各州，要不是完全禁止墮胎，便是規定懷孕6周、15周之後墮胎為非法；例如阿肯色州，一等州檢察長確認羅訴韋德案已遭推翻，該州的觸發法令立即生效。

紐森提議墮胎權入州憲

古特馬赫研究院估計，已確定26州禁止墮胎或可能禁止，讓西南部、中西部偌大地區女性無法取得墮胎服務。大多數認定墮胎合法的州在西部海岸及東北部，如加州、內華達、俄勒岡及華盛頓州；加州州長紐森提議，將墮胎權寫入州憲。

中西部及西南部有些州如伊利諾、堪薩斯、明尼蘇達及新墨西哥州，據估計仍將維持墮胎合法。

保守派各州將禁墮胎藥

最高法院24日裁決推翻墮胎權後，保守派主政的各州爭相限制取得墮胎藥物的管道，甚至...
最高法院24日裁決推翻墮胎權後，保守派主政的各州爭相限制取得墮胎藥物的管道，甚至完全禁止墮胎藥物。(路透)

保守派各州已爭相限制取得墮胎藥物的管道；在這些州墮胎藥物本可以透過線上藥商而取得，專家指出，最高院新判決出爐，保守州就能完全禁止墮胎藥物。

華爾街日報(WSJ)報導，羅訴韋德案前例遭推翻，長達50年的美國女性生殖醫療服務將告顛覆，半數左右的各州墮胎診所勢必關門，線上購買墮胎藥也遭取消；但不論支持或反對墮胎權團體都承認，很多女性認為過去50年間，女性在教育及職場取得進步，與墮胎權密不可分。

將有3600萬婦女受影響

現在聯邦保障的墮胎權付諸東流，國家半數地區估計將立即禁止一切或大多數墮胎，意味住在那些地區約3600萬名育齡女性已經或很快喪失當地的墮胎管道。

威斯康辛州及右傾各州如肯塔基、德州及西維吉尼亞已表示，自24日起停止墮胎服務，而自由派地區的墮胎診所、墮胎藥物供應業者的需求量暴增；為懷孕女性服務的團體正絞盡腦汁，克服以有限預算服務更多女性的問題。

生殖醫學領域在羅訴韋德案保護下成熟，法律專家表示，該案例遭推翻，對體外人工受孕及避孕等領域，都有不樂見的影響；全國人工受孕診所已表示，成立緊急應變計畫；在禁止墮胎州法律如果影響到人工受孕，要設想變通之道。

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