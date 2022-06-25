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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

禁墮胎後 已婚節育、同婚權利可能也不保

編譯郭宣含／綜合24日電
保守派大法官湯瑪斯(右)和自由派大法官布萊爾(左)在墮胎權問題上意見相左。圖為兩人2019年在國會作證。(美聯社)
保守派大法官湯瑪斯(右)和自由派大法官布萊爾(左)在墮胎權問題上意見相左。圖為兩人2019年在國會作證。(美聯社)

最高法院24日推翻墮胎權判例後，大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)24日在意見書中呼籲，現在應重新思考同性和節育權的先例，不過保守派大法官艾里托(Samuel Alito)強調，墮胎案意見書不該用來質疑其他與墮胎無關的先例；拜登總統則警告，該裁決恐危及節育與同性婚姻權。

保守派大法官湯瑪斯 點名3起判例「顯然錯誤」

湯瑪斯24日在意見書中呼籲推翻高院先前承認的節育與同性憲法權，並稱這些判決「顯然是錯誤決定」。

湯瑪斯提到的判決分別是1965年「格里斯沃爾德訴康乃狄克州案」(Griswold v. Connecticut)，高院在該案中表示已婚伴侶有權節育；2003年「勞倫斯訴德州案」(Lawrence v. Texas)，高院裁決男性合意性行為受到自由權利保護；以及2015年「奧貝格費爾訴霍奇斯」(Obergefell v. Hodges)同性婚姻的重要判例。

湯瑪斯建議重新思考這三起判決，呼籲並無法律效力，也無法迫使其他大法官採取行動，卻是含蓄邀請保守派議員在各州通過可能有違高院過去判決的法律，並期待高院有機會推翻過去判決。

高院允許各州禁止墮胎後，隨即引發同志族群警惕，他們擔心該裁決未來恐促使高院推翻一系列法律保護權，包括同性關係。

奧貝格費爾(Jim Obergefell)是同性婚姻合法化指標判決的原告，現要參選俄亥俄州州議員的他表示：「這個法院今天允許個人隱私遭可怕侵犯，我們失去一項我們仰賴且享受的權利後，其他權利也會面臨風險。」

雖然許多反對墮胎者堅稱，推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)不會影響節育或同志權，還有奧貝格費爾案提供同性婚姻合法權的保護，而且許多法院不願干涉此判例。

不過美國反同志言論急遽高漲，還出現反對節育權的聲音，維權人士憂心這些權利恐遭殃及。

拜登誓言將盡力捍衛女性在各州的墮胎權，他也警告墮胎權裁決恐危急節育和同性婚姻權，這是極度危險的路線。

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