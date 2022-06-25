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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

後羅訴韋德案時代 一邊歡欣一邊恐懼 社會再次被撕裂

編譯盧炯燊／綜合24日電
支持和反對墮胎者22日在加州州府沙加緬度的示威中互嗆。(美聯社)
支持和反對墮胎者22日在加州州府沙加緬度的示威中互嗆。(美聯社)

在最高法院推翻半個世紀以來，攸關婦女墮胎權里程碑判例的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade) 後，全國爆發憤怒、歡欣、恐懼、困惑的情緒，凸顯了美國社會在墮胎權問題上無法癒合的深刻分歧。

支持墮胎權者聲稱這是歷史上黑暗的一天，是慘痛的失敗。但反對者則歡迎這項裁決，無疑是個巨大勝利，有法律學者認為，最高法院剝奪了一項獲得相當多公眾支持的權利。

位於華盛頓最高法院的判決一出，數百人包圍了法院，一些人甚至質疑最高法院的合法性，而另外一些人則為裁決歡呼，並宣稱「後羅」(post-Roe)時代的世界出現了曙光。

不少女權運動人士感到運動遭受嚴重挫折，但他們仍然希望這只是暫時的；費城婦女法律項目(Women's Law Project)的執行主任凱若‧崔西(Carol E. Tracy)說，女性及志同道合的男性、LGBTQ 群體正面對巨大的風險，但她揚言一定會反擊，並相信這是一場漫長而艱苦的鬥爭。

從全國各地的反應來看，在很大程度上都是依照可預測的政治路線。

新墨西哥州民主黨籍州長葛理申(Michelle Lujan Grisham)聲稱裁決是對婦女開戰，重申該州會繼續墮胎服務；但維吉尼亞州共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)誓言，婦女懷孕15周後禁止墮胎。

被視為潛在參與2024年共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，在推特上貼文說，最高法院回應了數百萬美國人的祈求。

今年是期中選舉年，兩黨肯定利用這個問題大做文章，鼓勵支持者投票。

波士頓的羅馬天主教紅衣主教奧馬利(Sean O'Malley)說這項裁決意義重大且令人鼓舞，但告誡不要將已經墮胎或正考慮墮胎的女性污名化，或是視她們為罪犯。

阿拉巴馬州三個墮胎診所24日起即時停止墮胎手術，原先安排這天做手術的婦女也臨時取消了，有遠從德州到來的婦女大表失望。

多個國家的女權組織對美國最高法院的裁決極大不滿，鄰國加拿大早前的民調顯示，80%受訪者反對推翻羅訴韋德案判例。

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