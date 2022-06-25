我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

墮胎權被推翻 大法官意見書保守、自由派僵持不下

記者顏伶如／綜合報導
反對墮胎者為24日最高法院的裁決歡呼，並宣稱「後羅」(post-Roe)時代的世界出現了曙光。(美聯社)
反對墮胎者為24日最高法院的裁決歡呼，並宣稱「後羅」(post-Roe)時代的世界出現了曙光。(美聯社)

最高法院24日推翻保障婦女墮胎權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，表決結果反映出保守派、自由派大法官壁壘分明。首席大法官羅伯茲(John Roberts)在另外撰寫的意見書說明立場指出，對於引發訴訟的密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎州法同意予以維持，但不贊成推翻「羅訴韋德案」。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)在主要意見書中指出：「如今已經到了時候，應該遵循憲法，把墮胎議題交回經由民眾選舉產生的民意代表決定。」他指出，「羅訴韋德案」及「計畫生育聯盟訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)判例都應該推翻，「憲法並沒有提到墮胎，任何憲法條款都未暗示墮胎權是受到保護的」。

支持墮胎權者稱24日最高法院裁定推翻羅訴韋德案是歷史上黑暗的一天，是慘痛的失敗。...
支持墮胎權者稱24日最高法院裁定推翻羅訴韋德案是歷史上黑暗的一天，是慘痛的失敗。圖為兩名同性戀者示威，力挺墮胎權。(美聯社)

保守派艾里托：憲法沒說保護墮胎權

艾里托在墮胎權的多數意見書中還表示，他的論證僅適用於墮胎，駁斥「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)可能延伸至1965年「格里斯沃爾德訴康乃狄克州案」(Griswold v. Connecticut)；2003年「勞倫斯訴德州案」(Lawrence v. Texas)；以及2015年「奧貝格費爾訴霍奇斯」(Obergefell v. Hodges)同性婚姻的重要判例。

艾里托寫道：「本意見書內容不得被用來質疑無關墮胎的先例。」

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在協同意見書(concurring opinion)中表示，憲法並沒有對於墮胎議題選邊站，憲法條文並沒有提及或包括墮胎。

保守派卡瓦諾：墮胎議題歸民意代表

卡瓦諾寫道：「由於憲法在這個議題上是中立的，最高法院因此必須小心翼翼地同樣保持中立。九名並非經過選舉產生的最高法院大法官，並不具備憲法賦予權限能夠撤銷民主程序，也沒有權限能為全體3億3300萬美國人民發布反墮胎或支持墮胎政策的命令。」

卡瓦諾指出，最高法院的判決並不是在全國禁止墮胎，而是把墮胎議題交給人民以及透過民主程序選出的民選代表決定。

羅伯茲在另外撰寫的意見書中指出，支持保留密西西比州禁止墮胎州法，但不贊成推翻「羅訴韋德案」；他說，不管從哪個角度看待這個議題，「羅訴韋德案」及「計畫生育聯盟訴凱西案」雙雙遭推翻，都使得司法制度嚴重震盪。

自由派大法官：女性自由平等受縮

三位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor在不同意見書中表示：「不管未來法律的確切廣度為何，今天判決造成一項確定的結果是，婦女權益遭到限縮，婦女身為自由、平等公民的地位也受到削減。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
墮胎 大法官 計畫生育

上一則

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

下一則

最高院裁決衝擊 禁止墮胎 半數州將跟進

延伸閱讀

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎
助攻？墮胎權裁決 將重塑民主黨期中選舉策略

助攻？墮胎權裁決 將重塑民主黨期中選舉策略
世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎
最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案