墮胎權被推翻 大法官意見書保守、自由派僵持不下

反對墮胎者為24日最高法院的裁決歡呼，並宣稱「後羅」(post-Roe)時代的世界出現了曙光。(美聯社)

最高法院24日推翻保障婦女墮胎 權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，表決結果反映出保守派、自由派大法官 壁壘分明。首席大法官羅伯茲(John Roberts)在另外撰寫的意見書說明立場指出，對於引發訴訟的密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎州法同意予以維持，但不贊成推翻「羅訴韋德案」。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)在主要意見書中指出：「如今已經到了時候，應該遵循憲法，把墮胎議題交回經由民眾選舉產生的民意代表決定。」他指出，「羅訴韋德案」及「計畫生育 聯盟訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)判例都應該推翻，「憲法並沒有提到墮胎，任何憲法條款都未暗示墮胎權是受到保護的」。

支持墮胎權者稱24日最高法院裁定推翻羅訴韋德案是歷史上黑暗的一天，是慘痛的失敗。圖為兩名同性戀者示威，力挺墮胎權。(美聯社)

保守派艾里托：憲法沒說保護墮胎權

艾里托在墮胎權的多數意見書中還表示，他的論證僅適用於墮胎，駁斥「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)可能延伸至1965年「格里斯沃爾德訴康乃狄克州案」(Griswold v. Connecticut)；2003年「勞倫斯訴德州案」(Lawrence v. Texas)；以及2015年「奧貝格費爾訴霍奇斯」(Obergefell v. Hodges)同性婚姻的重要判例。

艾里托寫道：「本意見書內容不得被用來質疑無關墮胎的先例。」

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在協同意見書(concurring opinion)中表示，憲法並沒有對於墮胎議題選邊站，憲法條文並沒有提及或包括墮胎。

保守派卡瓦諾：墮胎議題歸民意代表

卡瓦諾寫道：「由於憲法在這個議題上是中立的，最高法院因此必須小心翼翼地同樣保持中立。九名並非經過選舉產生的最高法院大法官，並不具備憲法賦予權限能夠撤銷民主程序，也沒有權限能為全體3億3300萬美國人民發布反墮胎或支持墮胎政策的命令。」

卡瓦諾指出，最高法院的判決並不是在全國禁止墮胎，而是把墮胎議題交給人民以及透過民主程序選出的民選代表決定。

羅伯茲在另外撰寫的意見書中指出，支持保留密西西比州禁止墮胎州法，但不贊成推翻「羅訴韋德案」；他說，不管從哪個角度看待這個議題，「羅訴韋德案」及「計畫生育聯盟訴凱西案」雙雙遭推翻，都使得司法制度嚴重震盪。

自由派大法官：女性自由平等受縮

三位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor在不同意見書中表示：「不管未來法律的確切廣度為何，今天判決造成一項確定的結果是，婦女權益遭到限縮，婦女身為自由、平等公民的地位也受到削減。」