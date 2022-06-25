最高法院終結憲法保障墮胎權 推翻近半世紀羅訴韋德案判例

最高法院24日做出終結50年來對墮胎權保障的判決，形同推翻「羅訴韋德案」判決，場外反對墮胎的團體大聲歡呼。(美聯社)

聯邦最高法院24日終結近50年來對墮胎 權的憲法保障，掌握多數的保守派大法官 認定密西西比州 禁止懷孕15周以上孕婦墮胎的「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)合憲，形同推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例。

各州自定 料掀立法大戰

最高法院推翻判決，等於各州能決定墮胎權的合法與否，預料將掀起各地立法大戰，華盛頓郵報報導，有13州將在30天內禁止墮胎，相關立法與社會辯論接踵而來，將衝擊美國期中選舉，最高法院外聚集支持和反對墮胎兩派示威群眾。

拜登總統在白宮表示，最高法院剝奪已經被認可的、憲法保障的婦女墮胎權是「悲劇性錯誤」，今天是美國悲傷的一天；數百萬名的婦女健康因此置於險境，貧窮的婦女會受到最嚴重的衝擊；副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，美國被置於衛生保健的危機之中。

「羅訴韋德案」(1973年)作為婦女墮胎權的里程碑判例，透過聯邦憲法保障孕婦墮胎權，加上1992年的「計畫生育聯盟訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)，兩項釋憲判例長期維護婦女墮胎權利。

最高法院去年受理密西西比州禁止懷孕15周孕婦墮胎法令是否合憲的訴訟案，上月初發生大法官艾里托(Samuel Alito)的主要意見書草稿外洩，提前洩漏最高法院打算推翻羅案。

大法官以6票對3票認定密西西比州的墮胎法律合憲，包含首席大法官羅伯茲(John Roberts)；不過他說，可以用一種更溫和的方式支持密州法律，不必直接推翻已經做成的先例，最高法院駁回羅案和凱西案將對法律體系造成嚴重衝擊。

在推翻羅訴韋德案的投票中，縱然少了羅伯茲，仍以5票對4票通過。

保守派：羅案錯得離譜

艾里托在最終意見書表示，羅案承認憲法保障墮胎權是錯得離譜，「我們認為憲法並未賦予墮胎權，羅案與凱西案必須被否決，管理墮胎的權力應該要回到人民和他們選出的代表手中。」這段話正是已經外洩的書稿內容。

意見書也提到，沒有任何憲法條文隱含保護墮胎權利，墮胎權也並非深植於美國的歷史與傳統，直到1973年仍有相應的刑事處罰；在解釋憲法第14修正案中的「自由」時，需慎防民眾將修正案定義的自由與自認應享有的自由混淆。

艾里托、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈蕯奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)，都在意見書上簽名，後三者由前總統川普任命。

自由派：破壞法院權威

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)和凱根(Elena Kagan)提出不同意見書：「懷著對最高法院以及全國數百萬婦女的悲痛情緒，她們從今天起失去受憲法保障的基礎權利，我們提出異議。」

自由派大法官們表示，多數大法官取消了50年來保障捍衛婦女自由和平等狀態的憲法權利，這不僅破壞法治精神的核心，也將破壞避孕和同性婚姻等權利，最終，破壞的是法院的權威。

全美目前有近半數州通過墮胎禁令法律，另有數州實施嚴格的墮胎規定；由於預期心理，「全國計畫生育委員會」在南達科他州及威斯康辛州的診所在判決出爐前已不再接受掛號，共和黨優勢的紅州建議婦女往他州尋求墮胎諮詢與服務。

藍州(民主黨)則推動各種立法試圖保障婦女墮胎權，捍衛羅案精神。

拜登說，他身為總統不能以行政命令保障墮胎權，但國會可以立法保障，他呼籲民眾在期中選舉時支持保障這項權利的候選人，「羅案在選票上、個人自由在選票上，隱私、自由和平等權也都在選票上。」

除了墮胎權，美聯社報導，湯瑪斯敦促大法官推翻其他高院針對保護同性婚姻和避孕行為的判決。

一名示威者24日寫出「我的身體，我的選擇」，對最高法院當天裁定推翻墮胎權說「不」。(Getty Images) 支持墮胎的一名孕婦在孕肚上寫「Not Yet a Human」，神情嚴肅。（記者張筠 / 攝影）