羅冠聰盼今年訪台 籲台灣珍惜民主力抗中國

前香港眾志主席羅冠聰。路透

流亡英國的香港 前議員羅冠聰訪法，與政、學界會面。他24日接受中央社專訪時說，台灣走過獨裁，請珍惜民主果實，鞏固內外對抗中國，並表示計劃今年訪台，「若有機會見總統蔡英文 會很好」。

香港前立法會議員暨香港眾志創黨主席羅冠聰這次訪法，與前法國總統歐蘭德（François Hollande）、前總理喬斯班（Lionel Jospin）、前文化部長賈克朗（Jack Lang）及多位學者會面。

對這些會晤，羅冠聰表示並不期待馬上有回應，只是想讓法國民眾在許多國際新聞中，再次關注香港，知道還有人在努力、煎熬。

在行程最後一晚，羅冠聰也受邀首屆巴黎香港電影 節座談會，與觀眾分享他的經歷與看法。

儘管羅冠聰時程繁忙，卻仍於電影節座談會後接受中央社專訪，盼透過文字與台灣讀者交流。

羅冠聰表示，台灣議題現今受到相當關注，尤其俄烏戰爭後，國際對中國的討論就圍繞在可能侵略台灣。

他說：「在這關頭，（台灣）對內更加應該鞏固好對民主的信仰，準備面對突如其來的改變或危機；對外就是要繼續爭取國際認同，與更多民主國家合作結盟。」

羅冠聰說：「香港經歷過的，台灣過去也曾經歷過，甚至更加慘痛，而如今台灣收穫難得的民主果實，一定要好好珍惜。」

羅冠聰告訴中央社，他計劃今年訪台，並表示，「若有機會拜會蔡英文會很好」。

他談到，世界對中國政府的態度明顯改變，除了將中國視為對手的美國外，歐洲也在轉變，「我覺得從2019年香港抗爭被中國暴力打壓、新疆集中營後，轉變就已經開始。但歐洲還是有蠻大倡議空間，讓大家多認識中國議題，需要更多人去做」。

他目前努力做的，就是讓更多人看清中國極權政府，讓「國際社會能更積極地踏上抗衡中國擴張之路」。

香港現況十分艱困，但羅冠聰認為，每個抗爭運動都有週期，人民眼見如此凶險的政治格局，處於低潮、需要時間休整也屬正常，「好思考如何在夾縫中繼續行動，因為不做就是坐以待斃，做了才有改變的可能」。

羅冠聰目前重心放在國際倡議，讓媒體、政界更關注香港議題，為香港帶來更多能見度。他坦言，已沒有直接參與香港活動，以免為在港人士帶來風險，但仍有很多香港人透過自媒體、協助政治犯、司法抗爭等方式繼續默默努力。

談及流亡英國的心路歷程，他覺得最痛苦的是，「離開了就很難去做什麼，覺得自己失去了價值， 我還可以透過受訪、出版、學術交流等平台繼續發聲，是比較幸運的」。

羅冠聰語重心長指出，大家都在用不同的方式保留香港獨特的文化、歷史與認同，這都是中國想要抹滅的，「很高興在海外有人舉辦這類的香港文化、電影節，因為這些電影在香港都已不可能公開播映了」。