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紐約州攜槍限制被判違憲 華人社區熱議

特派員黃惠玲、記者張晨／連線報導
最高法院警告各城市、各州不得以當地人口稠密為由，就把整個市區定為敏感，不能擁槍。圖為佛州邁阿密市一家槍店出售的槍枝。(歐新社)
最高法院警告各城市、各州不得以當地人口稠密為由，就把整個市區定為敏感，不能擁槍。圖為佛州邁阿密市一家槍店出售的槍枝。(歐新社)

最高法院23日裁定人民享有在公共場所攜帶手槍的基本權利，雖然主要是針對紐約州核發隱蔽攜槍證的現行法律裁定違憲，但全美都可能受影響，因此引起華人社區熱議，眾說紛紜，爭議的還是老問題：槍枝暴力的根源在人還是在槍。

已在德州居住十年的居民張軍表示，德州的法律本就支持擁槍，這已人盡皆知，但德州人並非喜歡槍或愛用槍製造問題，除了歷史、文化原因，人們認為這是一種「神聖的公民權利」。

他自己作為擁槍者，認為最高法院的裁決並無不妥—「人們總把槍枝和各類暴力聯繫在一起」，烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學的槍擊案，「問題也在人而不在槍，槍本身沒有生命和意志、沒有喜怒哀樂、沒有倫理道德，想要殺人不用槍也可以做到」。

紐約市公校的學生家長陳琳則表示，槍的確不會殺人，它們卻「使殺人更有效率」，槍手若不持槍，能輕易奪走那麼多無辜的生命嗎？人們喊著「一槍在手，公平我有」的口號，但真正讓人平等的，不是槍，而是死亡。

她說，「如果一個社會，視擁槍權觸犯生命為最高人權，這樣的平等，不如說是裹屍袋的平等。」

前紐約市警警員林艾濛(Edmond Lam)表示，就像人們討論反亞裔仇恨犯罪，這是一種情緒，持槍暴力也是一種情緒，「無論如何遏止，你不能遏止人們的情緒」。

他指出，警方仍將努力避免致命武器落入不法分子手中，保證校園和街道安全是人們應該協力去做的事，合理的槍枝管制是一種解決之道。

芝加哥華人槍友會會長、刑事律師王軍表示，攜槍證的核發在各州有不同規定，例如伊利諾州採取「一定核發」(shall issue)的準則，只要申請者滿足伊州列出的條件，包括上課、無犯罪背景、達到法定年齡、沒有被強制戒酒或戒毒過等，州民提出申請，州警就必須發給隱蔽持槍證，因此最高法院最新裁決，對伊州並無影響。

他提到，紐約州的槍枝法規定，要在公共場合攜帶隱蔽手槍，必須在申請許可證時，「提出自己有適當理由攜帶武器的具體需求」，基本上使得在紐約幾乎不可能拿到隱蔽攜槍證，大概只有退休警察、處理大量現金的企業主或面臨死亡威脅者才有希望拿到攜槍許可。

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