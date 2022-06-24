小學槍擊案 17歲姊為亡妹赴德州議會 哭求限槍

德州羅布小學槍擊案中罹難的九歲女童的姊姊賈斯敏．卡扎爾斯(背對者)23日赴德州州議會作證，哭求議員通過更嚴格的槍枝法。(美聯社)

德州 羅布小學(Robb Elementary School)5月發生槍擊 案後，一名九歲罹難女童的姊姊賈斯敏‧卡扎爾斯(Jazmin Cazares)23日赴德州州議會作證，哭求議員通過更嚴格的槍枝法，並質疑為何那麼多安全措施失效。

另方面，德州公共安全廳廳長麥克羅(Steve McCraw)指控學區 警長阿瑞唐多(Pete Arredondo)延誤救援行動，後者23日被放行政假。

17歲的卡扎爾斯23日坐車四小時到德州州議會參加聽證會，「我現在不應該在這裡，我本該待在家跟我妹一起看電影。」

她淚流滿面懇求州議員採取行動，通過更嚴格的槍枝法，「我懇求諸位做點事或修法，因為那些該在學校保護我妹的人沒能做到這點。」

卡扎爾斯的妹妹潔克琳‧卡扎爾斯(Jacklyn Cazares)生前夢想去巴黎和當獸醫，但她卻成為5月24日校園槍擊案的19名學生亡魂之一，兩名教師也喪命。

卡扎爾斯盼能平安度過高中最後一年，她說她從學前教育就開始進行活躍槍手的演練，「返回學校不該是種決定，但現在就是如此，我還有高三一年，我能活過這一年嗎？」

她告訴德州州議員，他們若要紀念罹難者，可以實施槍枝背景檢查和「紅旗法」(red flag law)，確保高危險族群無法拿槍傷害自己或他人。共和黨控制的德州州議會在過去十年陸續取消槍枝限制。

自校園槍擊案後，卡扎爾斯便逐一審視學校安全規定，勾出無法阻止槍手的一系列規定，包括教室門得一直上鎖，她質問：「為什麼有些教室未上鎖？」

卡扎爾斯的父親23日表示，州警持續改變案發時間軸，「沒人想因當天行動受罰。」

如今多起調查重點放在執法反應延誤和失誤，德州公共安全廳廳長麥克羅21日稱這是「低劣失能」，並稱警察反應無視1999年科羅拉多州校園槍擊案後學到的一切，並怪罪學區警長阿瑞唐多，他稱阿瑞唐多是現場負責人。

烏瓦德(Uvalde)合併獨立學區監督人哈洛(Hal Harrell)22日下令阿瑞唐多放行政假；該學區發言人拒絕回應行政假是否給薪。

烏瓦德市長認為不該怪罪阿瑞唐多，並稱公共安全廳一直提供不實資訊，試圖掩飾其警察失職；阿瑞唐多先前表示，他不認為自己是當日指揮官，他以為有其他人負責執法行動。