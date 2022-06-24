漣漪效應… 紐約攜槍限制違憲 限槍州恐吃官司

紐約市布魯克林就發生警員在巡邏車裡遭槍擊的事件。(Getty Images)

最高法院23日推翻紐約州 要民眾取得地方官員許可，才能不公開攜帶手槍的州法，很可能產出漣漪效應，波及全國，尤其是幾個限制擁槍權的民主黨主政州；紐約州雖不甘示弱，揚言要找新方法限槍，但這類措施可能會吃上官司，後續發展有待觀察。

華爾街日報(WSJ)報導，最高法院的判決指出，紐約州行之以久的州法，要民眾必須取得許可，才能不公開攜槍，讓地方官員取得太大的裁量權，違反憲法第二修正案。

最高法院23日推翻紐約州要民眾取得地方官員許可，才能不公開攜帶手槍的州法的當天，紐約市布魯克林就發生警員在巡邏車裡遭槍擊的事件。(Getty Images)

至少加州 等6州限槍

紐約州官員立即回應本判決，聲稱要找新的限槍方法；州長霍楚(Kathy Hochul)稱紐約州相信有權因場合而限槍，非針對個人，而是要看場合；有些地方帶手槍實在格外危險。

霍楚：應可因場合限槍

紐約州限槍新提案的內容還待敲定；霍楚及某些州議員表示，未來限槍的焦點在一些敏感場合如地鐵，以及不願店區有人帶槍的民營商家；至少六個民主黨主政州，包括加州及新澤西都有法規規定，民眾必須取得許可，才能不公開帶槍自衛，未來勢必遭遇訴訟挑戰。

擁槍派準備重啟舊案

「第二修正案基金會」(Second Amendment Foundation)創辦人高特里布(Alan Gottlieb)指出，支持擁槍權律師團依最高法院新標準，準備針對一堆槍枝管制措施提出挑戰，還打算重啟舊案，推翻以往各級法院支持管制槍枝的判決。

最高法院明言，政府官員可以禁止有人帶槍到學校、政府建築等敏感地點，但判決中警告各城市、各州不得以當地人口稠密為由，就把整個市區定為敏感，不能擁槍。

大法官：地狹人稠非理由

判決文主撰人大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)寫道，簡言之，紐約州宣稱曼哈頓島因地窄人擠，一般由紐約市警局維持治安，就宣布該區為敏感地帶，並無歷史根據。

加州州法允許各地如舊金山、洛杉磯採取與紐約類似法規，得頒布不公開攜槍管制，包括要求申請人出示「良好理由」才能私下帶槍。

紐森：最高院判決危險

加州州長紐森(Gavin Newsom)稱最高法院23日判決為危險舉措，侵犯「各州保護公民不受槍枝擊斃、傷害的權利」；紐森長期以來支持更嚴格的槍枝管制法律。

新州：未許可攜槍 違法

新澤西州 要求申請私下帶槍的人必須出示「名正言順的理由」，才能在群眾之中帶槍，理由之定義為出於緊急需求，要保衛自己；州代理檢察長普拉特金(Matthew Platkin)承認，最高法院的判決將影響新澤西的做法，但仍稱「大家要搞清楚，未獲許可攜帶手槍在本州仍屬非法。」