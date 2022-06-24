我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

最高法院裁定：紐約控槍違憲…廢除限制「隱蔽持槍權」

記者和釗宇／紐約報導
圖為一名購槍人在檢查一把手槍。(美聯社)
圖為一名購槍人在檢查一把手槍。(美聯社)

最高法院23日作出裁決，廢除紐約州有關限制「隱蔽持槍權」(非公開攜槍)的控槍法律，稱這項法案違反憲法第二修正案，這項裁決意味確認了民眾有在公共場所攜帶槍枝自衛的權利，全美至少七個嚴格限槍的州、全美多達四分之一人口將受影響。

目前紐約州法律規定，僅有那些能證明有「正當理由」的民眾可持有「隱蔽攜槍證」，在公共場合隱蔽攜帶槍枝；這一法規已經實施近百年，但此前遭到紐約州步槍及手槍協會(New York State Rifle & Pistol Association)上訴至最高法院。

保守派大法官占多數的最高法院，以六比三的票數裁決此項法律違反憲法第二修正案，撰寫多數意見書的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)表示，憲法保護「個人在住所外的持槍自衛權」，這種權利不是所謂「二等權利」(second-class right)，「沒有任何其他憲法權利是需要民眾先向政府申請特殊許可才能夠行使的」。

目前，加州、馬里蘭、麻州、夏威夷、新澤西和羅德島等也有與紐約州類似的控槍法律，預計這些法律將很快引來訴訟。

拜登失望：生命危在旦夕

拜登總統隨後發表聲明對這項裁決「深感失望」，敦促各州盡快通過新的控槍法案；「這項裁決與憲法相違背，將給我們所有人帶來深遠的不利影響」；拜登呼籲全國民眾在槍枝安全問題上盡量發聲，因為「生命危在旦夕」。

霍楚：這非紐約民眾所想

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，不久前紐約州水牛城才發生超市槍擊案，導致十人死亡，最高法院的裁決選在一個令人痛心的時刻，「不僅是草率的，而且應當受到譴責，這不是紐約州民眾想要的」。

共和黨則盛讚這一裁決；此案的原告、紐約州步槍及手槍協會主席金恩(Tom King)表示，「紐約州守法且合法擁槍的民眾不必再擔心被起訴，那些控槍法律與人們的安全毫無關係，也不會讓人們變得更安全，現在我們應當開始打擊犯下惡行的行凶者」。

然而，此案的裁決結果與公共觀點並不一致；根據美聯社此前的調查，在2020年總統大選中投票的選民中，有約一半選民表示美國的槍枝管控法律應當更嚴格，另有三分之一的人表示應當保持現狀，只有十分之一的人稱應該放鬆管控；民主黨選民中，有五分之四支持收緊槍枝管控，共和黨選民中則有一半表示應維持現狀。

三名自由派大法官投下反對票；大法官布萊爾(Stephen Breyer)表示應關注槍枝暴力造成的死亡人數，「今年以來已經發生277起大規模槍擊案，平均每天超過一起」；他指責保守派大法官的裁決「罔顧可能造成傷亡後果」，將給那些試圖立法限制購槍的州帶來極大負擔。

最高法院23日作出裁決，指紐約州有關限制「隱蔽持槍權」的控槍法律違憲。（美聯社）
最高法院23日作出裁決，指紐約州有關限制「隱蔽持槍權」的控槍法律違憲。（美聯社）
圖為民眾23日在最高法院前示威。(Getty Images)
圖為民眾23日在最高法院前示威。(Getty Images)
圖為顧客在加州一家槍店選購。(美聯社)
圖為顧客在加州一家槍店選購。(美聯社)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
紐約州 大法官 拜登

上一則

WHO考慮宣布猴痘為全球公衛緊急事件

延伸閱讀

紀念竹本松與教育平權法 拜登：僅37個字改變美國

紀念竹本松與教育平權法 拜登：僅37個字改變美國
最高法院裁定紐約州攜槍限制違憲 拜登批違背常識

最高法院裁定紐約州攜槍限制違憲 拜登批違背常識
擺脫卡舒吉案陰霾 沙國、土耳其合作 利字擺中間

擺脫卡舒吉案陰霾 沙國、土耳其合作 利字擺中間
「暫免汽油稅不利經濟發展」 業者：石油增產才是正解

「暫免汽油稅不利經濟發展」 業者：石油增產才是正解

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼