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近兩成美確診成人 至今還受長新冠困擾

編譯黃淑玲／綜合外電
美國確診新冠成人當中，每五人就有一人現在還有長新冠症狀。 路透
美國確診新冠成人當中，每五人就有一人現在還有長新冠症狀。 路透

最新美國聯邦資料顯示，美國將近五分之一確診過新冠感染的成人，直到現在都還有「長新冠」（long Covid）症狀。

這項美國人口普查局本月稍早所做調查，讓大家了解初次確診急性發病後，新冠病毒症狀揮之不去的發生頻率。調查發現，超過三分之一的美國新冠患者認為自己有過長新冠症狀，現在還覺得有的比率達19%。

長新冠的症狀包括疲倦、腦霧、呼吸問題、疼痛等後遺症。科學家目前還在試圖理解為何新冠症狀有時能夠維持數個月，不過資料收集相當複雜，因為各種情況不易定義。然而，研究長新冠發生的普遍性，長新冠症狀會維持多久，可供醫療照護成本、職場健康維護參考。

這項調查由人口普查局進行，資料則交由美國病管中心（CDC）的統計團隊分析。調查的受訪者中，大約40%已經感染過新冠病毒，每13位成人中就有1位現在還有至少一種新冠症狀，無論症狀是輕微或嚴重。其中，女性比男性更多人反應這些後遺症。

CDC說，此調查為快速取得資料而設計，因而可能會有一些潛在的誤差來源。

4月發表在傳染病期刊（Journal of Infectious Diseases）的一項分析則是指出，約43%的新冠患者的新冠症狀持續。

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