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近20年來最慘…阿富汗強震逾千死 超過1500人受傷

編譯陳韻涵／綜合22日電
巴克迪卡省災區居民在廢墟中撿拾物件。(美聯社)
巴克迪卡省災區居民在廢墟中撿拾物件。(美聯社)

阿富汗東部偏遠的邊境山區22日凌晨(美東21日下午)發生芮氏規模5.9強震，至少1000人死亡、超過1500人受傷，不少建築物倒塌，受困人數不明，傷亡人數預料增加；這是阿富汗近20年來最強的淺層地震，就連鮮少露面的神學士(Taliban)最高領袖阿洪扎達(Haibatullah Akhundzadah)也罕見呼籲國際社會和人道組織伸出援手。

美國地質調查所(USGS)數據顯示，阿富汗當地時間22日凌晨1時24分(美東時間21日下午4時54分)左右，發生芮氏規模5.9地震，震央在距離阿富汗城市柯斯特(Khost)西南部約29哩處，靠近巴基斯坦邊界，震源深度6.2哩(約10公里)。歐洲地中海地震中心則說地震規模為6.1。

阿富汗當地官員表示，這場強烈地震讓當地數百萬人面臨更嚴重的饑荒與貧窮，公衛體制在神學士重新掌權近10個月以來幾乎崩毀。

美軍與北大西洋公約(NATO)盟軍去年8月撤離阿富汗，神學士政府接掌政權，阿富汗重要的國際金融先後被切斷，大部分國家也對神學士政府避之唯恐不及。

然而，阿富汗遭逢20年來最慘強震後，就連幾乎沒有公開露面的神學士最高領袖阿洪扎達也罕見出面，呼籲國際社會和人道組織伸出援手，他說：「請不遺餘力地幫助蒙受慘痛悲劇的阿富汗人。」

阿富汗當地巴赫塔爾(Bakhtar)通訊社畫面顯示，阿富汗與巴基斯坦邊境地帶的災民徒手挖掘並搬運建築碎石殘骸，搶救遭活埋的生還者或取出死者遺骸。

美聯社指出，目前不清楚當局是否派出救災重機具馳援，或是重機具能否抵達重災區。當地道路柔腸寸斷，交通工具難以通行，加上近期豪雨造成土石流，聯外道路阻礙重重。

因為地震發生在凌晨，多數人都在家中，使傷亡特別慘重。聯合國阿富汗特使阿拉克巴羅夫(Ramiz Alakbarov)表示，至少2000棟房屋損毀，平均每間房子住著七到八人。

救災人員搭乘直升機進入災區，但賑災行動可能受到國際組織撤出阿富汗而遭遇困難，且大多數政府不願與神學士直接打交道。

阿拉克巴羅夫22日表示，神學士還沒正式向聯合國提出動員國際搜救團隊的請求，但聯合國多個單位的官員表示，神學士政府暫時允許相關人士往來災區。

歐洲地質單位表示，這場地震影響範圍超過310哩，阿富汗、巴基斯坦和印度約1億1900萬人都感受到地牛翻身。

災區居民在廢墟中撿拾物件。(美聯社)
災區居民在廢墟中撿拾物件。(美聯社)
阿富汗柯斯特省震災區的居民在等候救援。(美聯社)
阿富汗柯斯特省震災區的居民在等候救援。(美聯社)
阿富汗巴克迪卡省震災區一名幼童在醫院中治療傷勢。(Gtty Images)
阿富汗巴克迪卡省震災區一名幼童在醫院中治療傷勢。(Gtty Images)

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