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「暫免汽油稅不利經濟發展」 業者：石油增產才是正解

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統22日籲國會暫停徵收聯邦汽油稅90天，以對抗通膨，但料將面臨國會兩黨阻力。圖為洛杉磯市的加油站。(Getty Images)
拜登總統22日籲國會暫停徵收聯邦汽油稅90天，以對抗通膨，但料將面臨國會兩黨阻力。圖為洛杉磯市的加油站。(Getty Images)

拜登總統提議停收汽油稅以降低油價、抑制通膨，製造業者和運輸業者都不贊同，認為增加石油產量才是正道。

全國製造業協會(National Association of Manufacturers)表示，暫免汽油稅只會減少重要施政的經費，或延遲重要計畫的進行，輔助國內石油業者提高產量才是政府該做的事。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

協會會長暨執行長提蒙斯(Jay Timmons)接受福斯新聞網訪問時說，兩大黨好不容易通過了基礎建設振興法案，停收汽油稅會讓正在進行的建設突然斷了經費或延遲進行，這些建設卻是美國人民急需、也是提升製造業競爭力不可或缺的。

他說，應該增加國內能源生產，讓製造業者更有競爭力，把能源和汽油價格降下來，這才是替美國人民長期解困的方法。

聯邦政府目前對汽油徵收每加侖0.18元、柴油每加侖0.24元的稅。拜登政府的說法是，9月之前免徵這些稅，不會讓公路信託基金捉襟見肘，也不會導致公共交通及主要道路的經營維修經費無著落。

鼓吹縮減聯邦預算的「負責任聯邦預算委員會」是無黨派立場的中立團體，它2月就提出警告，說通脹已達40年高點，暫停徵收汽油稅反而會助長通貨膨脹。

這一機構說，「汽油稅假期或可降低加油的價格，卻會提升汽油等貨品與服務的需求，美國的經濟已無力吸收新的需求」，「結果將使得2023年出現更高的通膨」。

美國公共運輸協會、美國卡車業者協會等多個團體也聯名表示反對，憂心這項減稅政策會對他們的行業造成不確定感，影響到長期建設計畫的經費來源，波及業者購置設備及招募員工的意願，反而不利經濟發展。

這項建議也沒有得到所有國會議員的支持，共和黨和少數民主黨議員已表明反對，加上民間業者的反對，拜登的暫停汽油稅計畫過關的可能性更低了。

雖然全國平均油價衝到每加侖5元的歷史高點，暫停隨油徵稅對消費者的好處恐怕也不大；賓州大學研究發現，如果3到12月停收汽油稅，每位消費者少付的加油費不過16到47元；如果各州停收汽油稅，撈到大筆好處的反而是零售商，消費者占不到大便宜。

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