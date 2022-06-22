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推特董事會同意併購 提交證交會 馬斯克：分歧待解

編譯柯立偉／綜合21日電
推特董事會21日正式向聯邦證交會提交同意馬斯克440億元併購案相關文件。(美聯社)
推特董事會21日正式向聯邦證交會提交同意馬斯克440億元併購案相關文件。(美聯社)

知名社群媒體推特(Twitter)21日正式向證券交易委員會提交董事會同意馬斯克(Elon Musk)的440億元併購案相關文件，認為馬斯克對推特的併購能將推特股東利益最大化；不過，馬斯克指出在正式出錢收購推特股份前，仍有債務融資以及他與推特就「推特垃圾用戶或假帳號占比多少」不同看法的爭議。

推特官方公佈此消息後，推特上輿論立刻炸鍋，特別是由於馬斯克從不吝於揭露自己偏右的政治立場，許多右派網民紛紛因此歡呼「言論自由時代回歸」，但左派網民就頗為崩潰。

華盛頓時報專欄作家楊恩(Tim Young)就在推特上說：「推特董事會一致同意馬斯克的收購，大家準備好迎來一波之前說馬斯克收購成功就要停用帳戶的左派用戶的『不出走潮』」。

佛羅里達州共和黨籍國會議員擬參選人史賓塞(Lavern Spicer)也說：「大突破！馬斯克440億推特收購案通過，美國離恢復言論自由又邁進了一大步。」

但不是所有人都對馬斯克的收購案感到興奮，特別是對於立場左傾的用戶而言；全國廣播公司(NBC)記者歐貝達拉(Dean Obeidallah)就警告推特用戶，馬斯克收購推特後可能會解除前總統川普的推特禁令；他說：「這樣一個絕對不夠格被稱為愛國者的馬斯克，準備把發動政變的人帶回推特。」

前民主黨國會候選人雷茲瓦尼(Dary Rezvani)則藉最近因性別認同立場爭執而與馬斯克斷絕父女關係的跨性別女兒薇薇安．威爾遜(Vivian Wilson)一事作文章，稱「馬斯克失去了一個孩子，得到了一個在網友面前擺酷的機會。」

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