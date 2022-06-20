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共和黨民調專家：國慶連假 通膨感受將大爆發

編譯林梅婕╱綜合19日電
飆升的油價讓許多消費者別無選擇，只能削減非必需品的支出。圖為民眾穿越洛杉磯一個加油站旁的街道。(美聯社)
飆升的油價讓許多消費者別無選擇，只能削減非必需品的支出。圖為民眾穿越洛杉磯一個加油站旁的街道。(美聯社)

近日全美飽受通膨之苦，共和黨人更預測通膨只會持續惡化，而且不久的將來民眾就能感受到通膨的大爆發。共和黨籍資深民調專家倫茨(Frank Luntz)17日在媒體上表示，即將來臨的7月國慶日假期，民眾瘋狂消費的期間將更深刻體會通貨膨脹的全面影響。

倫茨17日接受國家廣播公司商業頻道(CNBC)節目「Squawk Box」訪問時提出警訊，聲稱每年的三大假期：國慶日、感恩節和聖誕節往往是國人消費最盛的日子，但今年假期恐怕大家都沒法那麼好過了；他認為在政府祭出任何緩解措施之前，通膨只有惡化一途，並暗示「距離通膨大爆發、也就是國慶連假的日子，只剩13天」。

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的最新統計，全美5月的消費者物價指數(CPI)年增率達到8.6%，是1981年來成長幅度最快的一年；為力抗通膨，聯準會15日宣布28年來最大幅度的升息，專家預測此舉將有效降低民眾的消費需求，進而達到抑制通膨的效果。

倫茨在節目中聲稱自己曾試圖警告拜登總統，但結果並不如預期：「我們嘗試跟拜登政府解釋這一切，因為他們才是最需要知道的人，但我們提出簡報的請求卻被打了回票。」

倫茨也解釋，「假期間一般人都會把油箱加滿方便出遊，但現在加滿油，就算小車也需要四、五十元，而未來13天內人們加油的需求將大幅提升，也就是通膨大爆發的時候」。

「除此之外，人們還需要購買很多烤肉的食材。」倫茨繼續說：「只剩13天，全美的民眾將被迫面對物價已經漲到他們買不起的程度。」

倫茨指出，如今美國的經濟表現是2009年以來最差的時候，並稱當時不過六成的人口受到影響，但今年經濟衰退的陣痛卻是重創每個人的日常生活，「不管你住哪裡、不管你是誰或賺多少錢，你被通膨影響的感受都是真的。而且很快就能感受到，今年的通膨將觸及到每一個人。」

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