抗通膨 拜登政府擬推「組合拳」策略 葉倫預測：未來幾月經濟將放緩

財政部長葉倫19日在電視受訪中表示 拜登總統考慮解除部分中國貨品的進口關稅，以抑制通膨。圖為山東煙台港的作業情況。(美聯社)

為了對抗高漲不下的通膨問題，拜登 政府擬拋出組合拳策略，除了考慮撤銷部分中國進口關稅 ，還可能減徵石油稅。財政部長葉倫 (Janet Yellen)19日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)訪問時說，預計未來幾個月美國經濟便將放緩，經濟衰退則非「不可避免的」(inevitable)。

美聯社報導分析，雖然不少學者對於美國恐因通膨高漲、俄烏戰爭等因素陷入經濟衰退憂心忡忡，但葉倫談話則展現一絲樂觀。拜登政府面對高通膨的持續性，不得不提出多種措施以期抑制通膨再上漲，派出財經能源官員利用周日電視政論節目，四處出面說明未來新措施，但是否能藥到病除，難以確定。

財政部長葉倫19日在電視受訪中表示，政府將採取抑制當前通膨措施，並稱經濟衰退並非不可避免。(美聯社)

對策1 調降中國關稅

葉倫在訪問中說，拜登政府正在研議取消前總統川普任內祭出的某些中國關稅。她表示，川普政府的中國關稅政策「毫無策略目的」，如今拜登政府考慮為關稅鬆綁，希望通膨得以趨緩。葉倫並未說明拜登政府的檢討細節，也未透露拜登政府何時將做出決定。

她說：「我們都承認，中國涉及許多不公平貿易手段，這是必須解決的重要問題，可是我們從上一任政府接手的中國關稅，某些部分毫無策略目的，而且對消費者來說反而讓開銷變重。」

對策2 減聯邦汽油稅

葉倫受訪時同時表示，如果能減輕開車族面臨高油價的負擔，她對讓聯邦汽油稅推出「減稅假期」(tax holiday)抱持開放態度。根據統計，目前全美各地汽油價格平均約每加侖5元，聯邦汽油稅(gas tax)為每加侖徵收0.184元。

葉倫受訪時被問到政府是否考慮減徵聯邦汽油稅時回答：「這個構想絕對值得考慮。」她表示，拜登政府願意盡一切所能以協助消費者。

能源部長葛蘭何表示抑制高油價，政府會考慮減徵聯邦石油稅。(美聯社)

不過，能源部長葛蘭何(Jennifer Granholm)19日接受有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)專訪時說，減徵聯邦汽油稅是對抗高通膨的工具之一，但其中面臨的挑戰則是，這筆稅金收入是道路修建的經費來源。

白宮國家經濟會議主席狄斯19日在電視受訪時表示美國經濟強勁，可以挺過這次高通膨挑戰。(美聯社)

對策3 降低處方藥價

對策4 立法加徵富人稅

另一方面，白宮國家經濟會議(NEC)主席狄斯(Brian Deese)19日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，國會應該為對抗創下新高紀錄的通膨展開行動，讓狀況能夠真的出現轉變，例如通過立法降低處方藥物價格、透過加徵富人稅達到減少聯邦預算赤字的目的。

狄斯說，物價目前高到讓人無法接受的地步，降低處方藥價是應該努力的項目之一，透過能源稅務優惠降低水電費開銷則是另一個可以努力的項目。他指出：「不過，同樣重要的還包括推出早就應該落實的稅制改革，以降低聯邦預算赤字」。

狄斯先前提議，應該終止川普政府2017年對企業及富人減稅的計畫，改以15%最低稅率(minimum tax)取而代之。