我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

大舉紓困引發通膨？ 美疫期及時雨 協助度難關

編譯洪毅╱綜合19日電
困金就像一場及時雨，幫助許多人度過難關。圖為加州聖塔羅沙市減價超市，民眾搶購。(Getty Images)
困金就像一場及時雨，幫助許多人度過難關。圖為加州聖塔羅沙市減價超市，民眾搶購。(Getty Images)

新冠疫情期間的大規模紓困，是造成當前通膨為40年來最嚴峻的主因之一，但是國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，在疫情嚴重衝擊經濟的時候，對許多債台高築、甚至早已苦於生計的民眾來說，紓困金就像一場及時雨，幫助許多人度過難關，也改變許多人的金錢觀，意識到一分一毫的重要。

透過數輪紓困法，政府總共發出4億7200萬筆款項，總額8030億元，如此驚人的數字，是造成當前嚴峻通膨的主因之一，但是在面對1929年「大蕭條」以來首見的失業潮，這筆資金無疑地維繫許多民眾的生計。

人口普查局(Census Bureau)的數據顯示，大多數紓困金用於採購食物及家庭用品，還有用於如支付水電瓦斯費用，償還房租、房貸、車貸或是其他債務的開銷；少部分則是用於服飾及娛樂支出，或是用來儲蓄、投資等。

住在佛州奧蘭多的丹尼絲·迪亞茲(Denise Diaz)表示，紓困金讓她得以償還信用卡債及車貸，信用分數因此上升，還第一次擁有一筆應急存款。

迪亞茲說，因為紓困金，讓她自成年後第一次感覺到財務狀況穩定，心理上的改變也影響她的行為，例如她開始為水電瓦斯及信用卡費，還有車貸的自動扣款，甚至還考慮將租房改為購屋。

迪亞茲說，她過去並不信任自動扣款，因為「你永遠不知道會不會突然多出一筆帳單」；但是有了紓困金後，她對己身支出的可能性的認知，以及個人的消費習慣、管理金錢的方式，都出現了變化。

住在加州長堤市的莫托(Nestor Moto Jr.)則表示，他的工時在疫情期間被壓縮到剩下每周10小時，但是有了紓困金，他得以支付各種開銷，背負的1萬8000元學貸也只剩1萬元；莫托表示，紓困金對他的改變，是讓他更加注意每月、每周的開支，讓他更加珍惜手中的一分一毫。

不過一對住在維吉尼亞州里奇蒙的夫婦表示，雖然他們的年收入達7萬5000元，但是在疫情期間擁有兩個孩子之後，他們依然覺得紓困金只是杯水車薪，生活壓力依然沉重。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
紓困金 疫情 信用卡

上一則

共和黨民調專家：國慶連假 通膨感受將大爆發

下一則

1.9兆紓困？俄烏戰爭？埋通膨禍根 學者看法不一

延伸閱讀

1.9兆紓困？俄烏戰爭？通膨誰的錯 學者看法不一

1.9兆紓困？俄烏戰爭？通膨誰的錯 學者看法不一
葉倫警告年底前難甩高通膨 Fed官員指衰退風險上升

葉倫警告年底前難甩高通膨 Fed官員指衰退風險上升
各國央行上半年共升息80次 新興經濟體財政惡化

各國央行上半年共升息80次 新興經濟體財政惡化
追不上通膨 薪資上漲反變「降薪」 有些人還用存款貼補

追不上通膨 薪資上漲反變「降薪」 有些人還用存款貼補

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功