大舉紓困引發通膨？ 美疫期及時雨 協助度難關

困金就像一場及時雨，幫助許多人度過難關。圖為加州聖塔羅沙市減價超市，民眾搶購。(Getty Images)

新冠疫情 期間的大規模紓困，是造成當前通膨為40年來最嚴峻的主因之一，但是國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，在疫情嚴重衝擊經濟的時候，對許多債台高築、甚至早已苦於生計的民眾來說，紓困金 就像一場及時雨，幫助許多人度過難關，也改變許多人的金錢觀，意識到一分一毫的重要。

透過數輪紓困法，政府總共發出4億7200萬筆款項，總額8030億元，如此驚人的數字，是造成當前嚴峻通膨的主因之一，但是在面對1929年「大蕭條」以來首見的失業潮，這筆資金無疑地維繫許多民眾的生計。

人口普查局(Census Bureau)的數據顯示，大多數紓困金用於採購食物及家庭用品，還有用於如支付水電瓦斯費用，償還房租、房貸、車貸或是其他債務的開銷；少部分則是用於服飾及娛樂支出，或是用來儲蓄、投資等。

住在佛州奧蘭多的丹尼絲·迪亞茲(Denise Diaz)表示，紓困金讓她得以償還信用卡 債及車貸，信用分數因此上升，還第一次擁有一筆應急存款。

迪亞茲說，因為紓困金，讓她自成年後第一次感覺到財務狀況穩定，心理上的改變也影響她的行為，例如她開始為水電瓦斯及信用卡費，還有車貸的自動扣款，甚至還考慮將租房改為購屋。

迪亞茲說，她過去並不信任自動扣款，因為「你永遠不知道會不會突然多出一筆帳單」；但是有了紓困金後，她對己身支出的可能性的認知，以及個人的消費習慣、管理金錢的方式，都出現了變化。

住在加州長堤市的莫托(Nestor Moto Jr.)則表示，他的工時在疫情期間被壓縮到剩下每周10小時，但是有了紓困金，他得以支付各種開銷，背負的1萬8000元學貸也只剩1萬元；莫托表示，紓困金對他的改變，是讓他更加注意每月、每周的開支，讓他更加珍惜手中的一分一毫。

不過一對住在維吉尼亞州里奇蒙的夫婦表示，雖然他們的年收入達7萬5000元，但是在疫情期間擁有兩個孩子之後，他們依然覺得紓困金只是杯水車薪，生活壓力依然沉重。