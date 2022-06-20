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高通膨 美民主黨基層選民受創最深 怎甩鍋？

編譯柯立偉╱綜合19日電
高通膨高物價，對民生購物造成衝擊。 對經濟能力較差者，特別是非裔、西語裔及40歲以下的年輕族群而言，雪上加霜。圖為加州洛杉磯市16日油價已高達每加侖7元以上。(美聯社)
高通膨高物價，對民生購物造成衝擊。 對經濟能力較差者，特別是非裔、西語裔及40歲以下的年輕族群而言，雪上加霜。圖為加州洛杉磯市16日油價已高達每加侖7元以上。(美聯社)

自從疫情趨緩以來，通貨膨脹的問題日益嚴重，然而並非所有國民受通膨的影響均為一致；事實上，受通膨打擊最嚴重的一群人往往是社會上社經地位較低的人，而這群人在政治光譜的劃分上大多都是民主黨支持者，因此專家分析，倘若年底期中選舉前通膨情勢不能扭轉，民主黨選情或遭重創。

據統計，全美收入最低的40%的民眾，平均將稅後工資的84%用在房租、汽油、食物等必要花費上，其比率比起較高收入者僅將收入的32%用在維持生活必要開銷高了超過100%，而這些民生必需品又恰恰是這波通膨漲價最多的項目，因此通膨高漲對於這些經濟能力普遍較差者，特別是非裔、西語裔及40歲以下的年輕族群而言，無異於雪上加霜。

進一步從整體年收入等級劃分，也可以看出收入愈低者受通膨影響愈嚴重的趨勢。全國廣播公司(NBC)5月的一份調查指出，自認為是貧困階級或工人階級的受訪者中高達79%認為自己在經濟上落後相同收入等級的人；但經濟狀況稍好的中產階級及高收入者分別只有60%與46%對自己的財務狀況有相同看法。

然而，不論是從族裔或是從收入多寡觀察，受通膨影響最深的人顯然是民主黨的主要支持者，這使得民主黨很難在今年的期中選舉中找到著力點；如果選舉早一點，民主黨或許還能拿限槍法案或基礎建設法案當政績，但現在這個時間點，選民關心的只有經濟。

民主黨民調專家霍威特(Jeff Horwitt)說：「選舉最熱議題向來都是經濟問題，民主黨確實正在努力想辦法改善，問題是選民認為做得還不夠，特別是那些在2020年總統大選中扮演民主黨決勝關鍵的非裔、西語裔與年輕選民，他們因通膨受創最深，最需要找到經濟解方。」

為解決通膨帶來的經濟問題，財政部長葉倫(Janet Yellen)表示可能會考慮放寬中國貨物關稅，但學界普遍認為效果不大，短期內很難推出能立竿見影的政策；民主黨策士就認為，愈近選戰時，黨內選舉論述愈可能把高通膨、高消費的問題甩鍋到企業或共和黨身上，試圖說服選民共和黨提出的經濟政策會更爛，再多給民主黨一些時間。

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