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民調：53%認經濟已衰退 對拜登認同度幾乎砍半

編譯陳韻涵╱綜合19日電
面對高通膨，民生物價飛漲，多數人認為經濟已陷入衰退，對拜登支持度一再下降。圖為拜登總統10日在洛杉磯港強調抑制通膨是當前要務。(美聯社)
面對高通膨，民生物價飛漲，多數人認為經濟已陷入衰退，對拜登支持度一再下降。圖為拜登總統10日在洛杉磯港強調抑制通膨是當前要務。(美聯社)

最新公布的「IBD / TIPP經濟樂觀指數」(IBD/TIPP Economic Optimism Index)顯示，53%的受訪國人認為，經濟已經進入衰退。

20%受訪者認沒有衰退

調查發現，逾半受訪者認為經濟已衰退，25%的人說不確定，另有20%受訪者認為經濟沒有衰退。

在不確定經濟是否衰退的人群中，對此憂慮的人數同比上月增加；5月時僅48%受訪者表示，經濟正在走下坡，而23%的人認為經濟沒有崩盤。

關於經濟衰退的憂慮近幾周逐漸增加，通膨攀至40年新高，道瓊工業平均指數(DJI)一年半來首度於16日跌破3萬點；美股上周繼2020年來首度進入熊市，這也是拜登總統就任以來第一個熊市。

熊市(bear market)是指空頭市場在一段時間內持續走低，且與區間內的峰值相比，跌幅超過20%，象徵經濟衰退。

指數創2021年以來新低

高通膨高物價，對民生購物造成衝擊。 對經濟能力較不佳者，特別是非裔、西語裔及40...
高通膨高物價，對民生購物造成衝擊。 對經濟能力較不佳者，特別是非裔、西語裔及40歲以下的年輕族群，雪上加霜。圖為加州聖塔羅沙市最近新開「減價超市」，民眾搶購。(Getty Images)

最新「IBD / TIPP經濟樂觀指數」顯示，大多數美國人不認為經濟會在近期好轉，僅20%受訪者認為情況會好轉，這是該指數自2021年1月逐月調查以來的新低信心指數。

國民擔心拜登處理經濟的能力，就連民主黨人也沒有信心，只有45%認同拜登的施政表現，同比去年同期的80%幾乎腰斬。

此民調也發現，逾80%的共和黨人和60%的獨立選民不認可拜登的經濟政策；這些數據可能對冀望於11月期中選舉保持兩院多數地位的民主黨形成挑戰，而共和黨參選人則磨拳擦掌準備奪回眾院席次。

經濟問題 選民主要考量

近期多項民調顯示，通膨和物價高漲是全美民生兩大問題，超過80%受訪者表示，經濟是期中選舉投票的主要考量。

若時間更靠近期中選舉，經濟情況仍未好轉，可能讓拜登政府的處境更加艱困。

休士頓大學(University of Houston)政治學教授羅騰豪斯(Brandon Rottinghaus)說：「若通膨未能在2024年前稍微改善，民主黨可能被迫逆流而上對抗選舉人團，那對尋求連任的政黨而言絕非好事。」

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