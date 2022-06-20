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1.9兆紓困？俄烏戰爭？埋通膨禍根 學者看法不一

編譯徐薏茹╱綜合19日電
拜登政府上任就通過上兆紓困金，民眾都接到上千支票或現金，多少有助度過百業蕭條的疫情，但這筆龐紓困金被指示埋下今日高通膨之根。(美聯社) Biden Taxes FILE - This Jan. 28, 2021, file photo shows a stimulus check issued by the IRS to help combat the adverse economic effects of the COVID-19 outbreak is seen in San Antonio. President Joe Biden has proposed more than $3 trillion worth of revenue increases, primarily through higher taxes for corporations and the country's richest households as well as greater IRS enforcement that would target the wealthy. But key lawmakers voiced doubts this week about the size and possible impacts on the economy as congressional committees weighed the measures and a wide array of business groups sifted through the details to highlight what they oppose. (AP Photo/Eric Gay, File)
拜登政府上任就通過上兆紓困金，民眾都接到上千支票或現金，多少有助度過百業蕭條的疫情，但這筆龐紓困金被指示埋下今日高通膨之根。(美聯社) Biden Taxes FILE - This Jan. 28, 2021, file photo shows a stimulus check issued by the IRS to help combat the adverse economic effects of the COVID-19 outbreak is seen in San Antonio. President Joe Biden has proposed more than $3 trillion worth of revenue increases, primarily through higher taxes for corporations and the country's richest households as well as greater IRS enforcement that would target the wealthy. But key lawmakers voiced doubts this week about the size and possible impacts on the economy as congressional committees weighed the measures and a wide array of business groups sifted through the details to highlight what they oppose. (AP Photo/Eric Gay, File)

國會通過1.9兆元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)可能是拜登總統上任以來最重要的立法成就，然而這項規模龐大的新冠疫情紓困法，也成為通膨高漲的辯論焦點，共和黨人將矛頭指向拜登及其政策，白宮則堅持該法對於引導經濟復甦、重新開放校園與配發疫苗至關重要；事實上，經濟學者承認這項1.9兆元的紓困法確實助長通膨，但對於具體影響程度仍意見分歧。

疫情促成的供應鏈危機以及俄烏戰爭也是另外推高物價的主要因素。

歐巴馬時期白宮經濟顧問委員會主席佛曼(Jason Furman)指出，疫情期間，全國人民支出比正常情況少約8000億元。

對於紓困法助長通膨的程度，經濟學者的估測結果不一。

智庫「美國企業研究院」(American Enterprise Institute)經濟政策研究主任斯特雷因(Michael Strain)2月曾寫文指出，紓困方案2021年讓通膨增加3個百分點，當時通膨創下近40年的新高紀錄。

佛曼則表示救援法去年造成通膨增加1到4個百分點，「觀察過去四或五個月的通膨情況，毫無疑問俄國總統普亭(Vladimir Putin)造成的物價上漲在這個階段扮演更重大的角色，救援法的影響較次要。」

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)上周估計，救援法與去年同期通膨相較增加0.1個百分點，遠低於俄烏戰爭、疫情、可負擔住房危機所造成的衝擊。

佛曼指出拜登政府對疫情的應對措施過大，但他提到無論救援法如何發展，通膨都將成為當前的話題，「人人說寧可犯錯太多，這表示你可能犯錯，2009年的教訓是能做得太少，這次的教訓是能做得太多。」。

拜登日前接受美聯社採訪時堅稱，共和黨稱他的經濟刺激法造成通膨的言論「零證據」。

目前白宮的首要任務是降低通膨，當局近來不斷探究更多壓低油價的方法；拜登政府也正在考慮解除部分川普時代的中國商品關稅，以此減輕成本，佛曼對此表示贊同。

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