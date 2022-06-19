今天父親節 澤倫斯基貼感人照片：烏克蘭爸爸的責任與幸福…

今天是6月19日父親節，烏克蘭總統澤倫斯基在Instagram發布數張照片，多是父母和孩子在嚴峻的戰爭背景下的照片，他稱讚烏克蘭的父親們正在保護「保護和捍衛最珍貴的東西」。（美聯社）

今天是6月19日父親節，烏克蘭 總統澤倫斯基 在Instagram發布數張照片，多是父母和孩子在嚴峻的戰爭背景下的照片，他稱讚烏克蘭的父親們正在保護「保護和捍衛最珍貴的東西」。

有數張照片是士兵和男子在火車月台及地鐵站內上擁抱孩子。「做父親是一項重大的責任和巨大的幸福」澤倫斯基在Instagram 上寫著。「這是力量、智慧、動力，是前進而不是放棄的動力。」

另兩張照，是泫然欲泣的婦女和幼兒，從一輛即將開出的火車車廂望著外面；男子則看著車廂內，手隔著車窗道再見。

也有分娩的場景，男子和女子在醫院裡看著出生的嬰兒，牆壁上留著斑駁的痕跡。

另一張照片中，一名男子將一名兒童抬過柵欄，一名婦女在另一頭張開雙臂接小孩。

澤倫斯基在 Instagram 上提到父親的責任，他寫著「這是力量、智慧、動力，是前進而不是放棄的動力。」

他敦促烏克蘭的戰士為了「家人、孩子以及整個烏克蘭的未來」要忍耐要毅力。