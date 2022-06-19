我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏陣營國會選舉失利 法媒：給馬克宏的一記耳光

封面故事／這3類人 最需要退休年金

今天父親節 澤倫斯基貼感人照片：烏克蘭爸爸的責任與幸福…

世界新聞網／輯
今天是6月19日父親節，烏克蘭總統澤倫斯基在Instagram發布數張照片，多是父母和孩子在嚴峻的戰爭背景下的照片，他稱讚烏克蘭的父親們正在保護「保護和捍衛最珍貴的東西」。（美聯社）
今天是6月19日父親節，烏克蘭總統澤倫斯基在Instagram發布數張照片，多是父母和孩子在嚴峻的戰爭背景下的照片，他稱讚烏克蘭的父親們正在保護「保護和捍衛最珍貴的東西」。（美聯社）

今天是6月19日父親節，烏克蘭總統澤倫斯基在Instagram發布數張照片，多是父母和孩子在嚴峻的戰爭背景下的照片，他稱讚烏克蘭的父親們正在保護「保護和捍衛最珍貴的東西」。

有數張照片是士兵和男子在火車月台及地鐵站內上擁抱孩子。「做父親是一項重大的責任和巨大的幸福」澤倫斯基在Instagram 上寫著。「這是力量、智慧、動力，是前進而不是放棄的動力。」

另兩張照，是泫然欲泣的婦女和幼兒，從一輛即將開出的火車車廂望著外面；男子則看著車廂內，手隔著車窗道再見。

也有分娩的場景，男子和女子在醫院裡看著出生的嬰兒，牆壁上留著斑駁的痕跡。

另一張照片中，一名男子將一名兒童抬過柵欄，一名婦女在另一頭張開雙臂接小孩。

澤倫斯基在 Instagram 上提到父親的責任，他寫著「這是力量、智慧、動力，是前進而不是放棄的動力。」

他敦促烏克蘭的戰士為了「家人、孩子以及整個烏克蘭的未來」要忍耐要毅力。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 澤倫斯基

上一則

墮胎率30年來首升 2020年5孕婦1墮胎

延伸閱讀

貼身拍下馬立波慘況 烏克蘭女軍醫自俄羅斯獲釋

貼身拍下馬立波慘況 烏克蘭女軍醫自俄羅斯獲釋
德總理蕭茲：G7將力挺基輔到底 需要多久就多久

德總理蕭茲：G7將力挺基輔到底 需要多久就多久
普亭得償所願「非常糟糕」美國與盟邦為長期衝突做準備

普亭得償所願「非常糟糕」美國與盟邦為長期衝突做準備
赴烏南視察 澤倫斯基首次訪問尼古拉耶夫

赴烏南視察 澤倫斯基首次訪問尼古拉耶夫

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15

超人氣

更多 >
阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀
潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚