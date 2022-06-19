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川普2024若不選 共和黨可能「7搶1」

編譯洪毅／綜合18日電
佛州州長德桑提斯雖未宣布競選總統，卻在防疫和移民政策上屢屢與白宮對抗，引來不少關注，在共和黨人中的支持度僅輸前總統川普。(美聯社)
佛州州長德桑提斯雖未宣布競選總統，卻在防疫和移民政策上屢屢與白宮對抗，引來不少關注，在共和黨人中的支持度僅輸前總統川普。(美聯社)

前總統川普依然擁有巨大聲望，但隨著國會暴動事件聽證會不斷披露對他十分不利的信息，他是否還能東山再起愈發讓人懷疑；國會山莊報(The Hill)分析，若川普不參與2024年總統大選，共和黨內有七人將成為最具潛力的總統參選人。

這七人分別為：聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)、史考特(Tim Scott，南卡州)，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，前駐聯合國代表妮基·海理(Nikki Haley)，南達科他州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，前副總統潘斯(Mike Pence)及前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等。

德桑提斯被外界視為除川普外，當前最具潛力的白宮角逐者，其特質為迎合民粹卻又自律，籌款能力也非常強，還因高調迎戰「文化戰爭」(Culture war)的態勢，成為左翼人士憤恨的對象，這一切反而讓他受到保守派人士歡迎。

潘斯近期因國會暴動調查委員會聽證會而成為焦點，也因為抵制川普推翻總統選舉結果的壓力而愈發受到共和黨以外的讚譽，在政治、宗教界均十分吃得開；但是他能否集結過去的川普支持者，讓人懷疑，也有一些政治分析師認為，潘斯是「獻金捐款人的選擇」，在基層的聲望不足。

克魯茲是2016年共和黨內初選中，唯一真正能挑戰川普的人物，以爭強好勝的形象著稱，在全國都有相當的知名度；不過與潘斯一樣，能否集結川普支持者受到懷疑。

龐培歐在擔任國務卿之前為中央情報局(CIA)局長，是國安、外交經驗最豐富的競爭者，但是缺少吸引基層民眾的魅力；諾姆則很有基層魅力，因抵制新冠封鎖措施而聲名大噪，但障礙是在聯邦層級的相關閱歷太少。

非裔史考特的優勢，是不論在共和黨內外，或是共和黨內川普支持與否的陣營中，都很少會招致批評的人物，被認為是最能夠團結各勢力的人物，其少數族裔出身、白手起家的經歷也備受稱道；但他是否願意投入選舉始終是個問題。

印度裔海理同樣也是少數族裔出身，性格也類似潘斯而受到期待，但同樣也因能否集結川普支持者而受到懷疑。

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