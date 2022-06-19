拜登擬盡快與習通話 考慮調整中國商品關稅╱騎車摔倒「我沒事」

拜登總統18日早上在德拉瓦州的度假屋附近騎自行車停下來與一群民眾交談時摔倒，幸未受傷。白宮發出的新聞稿中的影片顯示，現年79歲的拜登在摔倒後立即站起，接著說出「我沒事」。(路透)

拜登 總統18日表示，他正在檢視是否調整部分在川普時代對進口自中國的商品加徵的關稅 ，並打算盡快與中國領導人習近平對話。

拜登是在德拉瓦州海濱別墅附近度假騎單車後，與媒體記者簡短交談時，作上述表示。他沒有談到拜習通話的具體時間，但暗示自己快要對那些經濟懲罰的未來做出決定。他說：「我正在下定決心。」

負責國家安全和經濟的幕僚正在完成檢討美國關稅政策，向拜登提出建議。前總統川普時代向價值逾千億元的中國進口商品加徵25%懲罰性關稅，藉此減少美中貿易逆差並迫使中國採取更公平做法。

拜登總統(左)18日表示，他正對於調降進口自中國的商品關稅一事做決定，且預計很快與中國領導人習近平(右)對話。(Getty Images)

圖為加州長堤港堆滿來自中國的貨櫃。(路透)

戴琪 等閣員 不支持調降關稅

財政部長葉倫(Janet Yellen)最近呼籲取消部分中國進口關稅，以對抗美國通貨膨脹問題。但包括貿易代表戴琪(Katherine Tai)在內的部分政府官員，對於在中國未遵守購買美國產品協議的情況下放寬關稅，表示擔憂。戴琪表示，關稅是可以考慮使用的一項經濟政策工具，但同時還有許多其他工具可用。戴琪5月曾表示，「最重要的是確保我們完成中程戰略調整，所有短期內做的事都不應破壞這個更大的目標。」

拜登和第一夫人吉兒周末在德拉瓦州雷荷勃斯灘(Rehoboth Beach)度假別墅慶祝結婚45周年紀念日。18日上午9時半左右兩人在附近騎單車，拜登停下車來準備與民眾交談時，鞋子被腳踏板卡住，不慎摔倒。白宮發布的影片顯示，現年79歲的拜登摔倒後，在地上約停留10秒，立即被幾名特工扶起，他接著向大家說「我沒事」。

倒地十秒被扶起 白宮：不需就醫

為了證明自己沒有受傷，拜登當天傍晚在市中心教堂參加彌撒後離開教堂時，面對外頭大聲發問的記者群，還作勢向前跳了三跳，雙手比出跳繩動作，才向人群揮手，進入他的黑色SUV汽車。

白宮表示，總統很好，不需要為此事就醫。

這次單車摔倒的插曲讓人想起拜登8日登上空軍一號時，再次被媒體捕捉到險些摔倒的畫面，所幸他當時緊握扶手、並未跌落。去年3月拜登搭空軍一號前往亞特蘭大時，曾在登上登機台階時，三秒內連摔三次。後來，拜登將摔倒歸咎於風太大。

這些跌倒以及其他失誤，不免讓拜登年齡再次成為政治攻擊的話題。