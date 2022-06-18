普亭得償所願「非常糟糕」美國與盟邦為長期衝突做準備

美國總統拜登，攝於17日。歐新社

華盛頓郵報17日報導，拜登 政府力圖藉由猛增軍援基輔以阻止莫斯科戰勝，並忙著緩解戰爭對世界饑饉與全球經濟的不穩定效應。美方官員則表示，美國及盟邦正在為長期的烏克蘭 衝突做準備。

報導指出，西方國家政府決定供應越來越精密的武器給烏克蘭，像是能夠摧毀重要軍事資產或深入俄羅斯 打擊的反艦飛彈和長程機動火砲，反映出他們日益願意冒著對俄意外激化的風險，似乎也鼓動了澤倫斯基政府，誓言要收復俄羅斯控制的全部國土，甚至包括俄羅斯總統普亭在2月24日入侵前就兼併多年的區域。

不過，多位分析師指出，儘管外界援助激增，烏軍又士氣高漲，但對上規模更大又裝備更好的俄軍，基輔當局與其支持者只能寄希望於僵局。美國前駐北約大使、現在芝加哥全球事務委員會主席達爾德（Ivo Daalder）認為，戰場僵局留給美國政府一個艱難的抉擇，不是繼續幫助烏克蘭保持可能的血腥現狀和帶來毀滅性全球後果，就是停止支援、允許莫斯科佔上風，「這將意味著拿烏克蘭餵養狼群…沒有人準備這麼做」。

國務院不具名高層官員表示，拜登政府官員已經討論過長期衝突伴隨全球外溢效應的可能性，時間甚至早在2月美方情資認為普亭正準備入侵之前。他表示，拜登政府希望新軍援武器，加上連續幾波的制裁跟俄羅斯的外交孤立，將在最終透過談判達成完結戰爭發揮作用，可能削弱普亭總統繼續作戰的意願。

即使這一現實沒有立刻實現，官員也描述了試圖否定「保證俄羅斯不能併吞烏克蘭」的利害關係。他們相信，這個結果可能鼓動普亭總統入侵其他鄰國，或者甚至打擊北約成員國，因為風險是如此之高，拜登政甚至願意容忍全球衰退與日益嚴重的饑饉，「俄羅斯能夠實現最大主義（Maximalist）要求的結果對美國非常糟糕（really bad），對我方夥伴與盟邦非常糟糕，對國際社會非常糟糕」。