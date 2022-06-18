普亭得償所願「非常糟糕」美國與盟邦為長期衝突做準備
華盛頓郵報17日報導，拜登政府力圖藉由猛增軍援基輔以阻止莫斯科戰勝，並忙著緩解戰爭對世界饑饉與全球經濟的不穩定效應。美方官員則表示，美國及盟邦正在為長期的烏克蘭衝突做準備。
報導指出，西方國家政府決定供應越來越精密的武器給烏克蘭，像是能夠摧毀重要軍事資產或深入俄羅斯打擊的反艦飛彈和長程機動火砲，反映出他們日益願意冒著對俄意外激化的風險，似乎也鼓動了澤倫斯基政府，誓言要收復俄羅斯控制的全部國土，甚至包括俄羅斯總統普亭在2月24日入侵前就兼併多年的區域。
不過，多位分析師指出，儘管外界援助激增，烏軍又士氣高漲，但對上規模更大又裝備更好的俄軍，基輔當局與其支持者只能寄希望於僵局。美國前駐北約大使、現在芝加哥全球事務委員會主席達爾德（Ivo Daalder）認為，戰場僵局留給美國政府一個艱難的抉擇，不是繼續幫助烏克蘭保持可能的血腥現狀和帶來毀滅性全球後果，就是停止支援、允許莫斯科佔上風，「這將意味著拿烏克蘭餵養狼群…沒有人準備這麼做」。
國務院不具名高層官員表示，拜登政府官員已經討論過長期衝突伴隨全球外溢效應的可能性，時間甚至早在2月美方情資認為普亭正準備入侵之前。他表示，拜登政府希望新軍援武器，加上連續幾波的制裁跟俄羅斯的外交孤立，將在最終透過談判達成完結戰爭發揮作用，可能削弱普亭總統繼續作戰的意願。
即使這一現實沒有立刻實現，官員也描述了試圖否定「保證俄羅斯不能併吞烏克蘭」的利害關係。他們相信，這個結果可能鼓動普亭總統入侵其他鄰國，或者甚至打擊北約成員國，因為風險是如此之高，拜登政甚至願意容忍全球衰退與日益嚴重的饑饉，「俄羅斯能夠實現最大主義（Maximalist）要求的結果對美國非常糟糕（really bad），對我方夥伴與盟邦非常糟糕，對國際社會非常糟糕」。
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