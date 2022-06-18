維基解密案重大轉折 英國批准引渡阿桑吉來美受審

維基解密創辦人阿桑吉2019年4月11日在倫敦被英國警察逮捕，送往警局，此後一直被拘押。(路透)

英國 政府17日批准將「維基解密」(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)引渡到美國受審，這項發展堪稱此案重大轉折點，但並不是結束，根據英國法律規定，阿桑吉辯護律師團可在14天內上訴；「維基解密」也隨即表示，將對英國政府命令提出上訴。

「維基解密」遭控散布美國機密文件，法律訴訟戰長達十年，阿桑吉在美國遭控間諜罪、密謀駭入政府電腦等17項罪名起訴，若被定罪恐將面臨數十年有期徒刑。

阿桑吉妻子史黛拉‧莫里斯(Stella Moris)說：「我們絕非走到路的盡頭，我們一定會抗爭到底。」

為了避免被送到美國受審，阿桑吉在英國法院纏訟多年；美國聯邦檢察官指出，身為澳洲 公民的阿桑吉協助前任美軍情報分析師曼寧(Chelsea Manning)竊取機密外交電報與軍方檔案，後來並在「維基解密」網站公開散布，導致某些人士面臨生命威脅。

50歲的阿桑吉在支持者眼中，則是勇於揭露秘密的記者，踢爆美軍在伊拉克、阿富汗 的非法作為。

今年4月，英國法院裁定阿桑吉得以被送回美國受審，並把全案交由英國政府決定；英國內政大臣巴特爾(Priti Patel)17日簽署命令，同意將阿桑吉引渡到美國。

英國內政部指出，英國法院並沒有找到阿桑吉在過程中將會遭到壓迫、受到不公待遇或虐待的理由，因此英國政府同意阿桑吉引渡到美國受審。

阿桑吉的美國辯護律師波拉克(Barry Pollack)表示，英國政府的決定是「令人失望的消息」；波拉克說，所有在乎美國憲法第一修正案以及出版自由權的民眾，都應該對於英國同意讓阿桑吉引渡到美國感到憂心。

阿桑吉律師團對媒體表示，接下來將發動新一波司法抗爭；法律專家分析說，阿桑吉訴訟可能耗時數個月，甚至數年之久，才會有結果。

阿桑吉律師珍妮佛‧羅賓森(Jennifer Robinson)說：「我們會上訴到底，如果有必要的話，也將訴諸歐洲人權法院(European Court of Human Rights)。」