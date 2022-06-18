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中國第3艘航母 福建艦下水…首艘完全自製彈射型航母

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
解放軍第三艘航空母艦17日正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（新華社）
解放軍第三艘航空母艦17日正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（新華社）

解放軍第三艘航空母艦17日正式下水，並命名為「福建艦」，舷號為「18」，自此中國跨入「三航母」時代。「福建艦」是中國完全自主設計的首艘彈射型航空母艦，下水後，將開展航行試驗。

據央視新聞報導，解放軍第三艘航母的命名儀式，17日上午11時許在中國船舶集團江南造船廠舉行，中共中央軍委副主席許其亮、海軍司令員董軍、海軍政委袁華智等人出席儀式。

報導稱，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計畫開展繫泊試驗和航行試驗。

至於福建艦將部署在哪裡？解放軍海軍發言人劉文勝稱，「將統籌考慮維護國家主權、安全、發展利益需要，以及航空母艦運用特點、港口保障條件，科學選擇部署地點」。

中國軍事專家宋忠平接受香港中通社訪問指出，此艦有三大亮點。一是排水量超過8萬噸，比遼寧艦、山東艦都要大，應是超過了美國的小鷹號航母，但比滿載排水量11萬噸的福特號要小。二是首次採用電磁彈射系統，較蒸汽彈射技術是一個跨越。三是新技術應用，搭載更多機型的艦載機提供了可能性，無論艦載戰鬥機未來使用殲15戰鬥機的彈射型，還是殲35隱形戰鬥機都是新型，空警600或綜合電力推進系統也屬新型。

他說，由於噸位大，福建艦載機種類將會比遼寧艦、山東艦多很多，前兩艘航母除了殲15剩下的都是直升機，但福建艦能搭載包含空警600在內更多的固定翼飛機，而直-20與其他預警機也會上艦。

他指出，航母下水後還需要舾裝，一系列海試，然後交付部隊試驗，最後才能正式入列。他判斷應還需要兩年多時間才能入列。

美國「The Drive」網站日前也稱，解放軍第三艘航母極可能於2024年服役，且幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機。二者分別與美國海軍的F-35戰鬥機和E-2「鷹眼」預警機相似。

具有解放軍大校軍銜的軍事戰略專家邵永靈日前撰文指出，如果三航母戰鬥群同時出動，分別經宮古水道、菲律賓海峽向西太平洋進行出動演練，隨時可打破美國「第一島鏈」。

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