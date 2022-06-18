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狗狗幣投資人控「傳銷詐欺」馬斯克遭求償2580億

編譯洪毅／綜合16日電
特斯拉執行長馬斯克多次發推文力挺狗狗幣(Dogecoin)，引發投資人跟風，但他們在狗狗幣暴跌而蒙受損失後，入稟紐約聯邦法院，指控馬斯克傳銷Dogecoin詐欺，求償2580億元。(路透)
特斯拉執行長馬斯克多次發推文力挺狗狗幣(Dogecoin)，引發投資人跟風，但他們在狗狗幣暴跌而蒙受損失後，入稟紐約聯邦法院，指控馬斯克傳銷Dogecoin詐欺，求償2580億元。(路透)

加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin)崩盤，一年多來價值蒸發逾92%，投資者損失慘重；一群投資者16日發起訴訟，指控世界首富、SpaceX及特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)大力推廣狗狗幣，涉及俗稱「老鼠會」的層壓式推銷，求償2580億元。

集體訴訟代表人強森(Keith Johnson)16日在紐約南區聯邦地方法院興訟，控告馬斯克及他領導的兩間公司「2019年時就明知狗狗幣毫無價值」，但在那之後，馬斯克「虛偽而不實地宣稱狗狗幣是合法的投資」。

強森等人指控馬斯克「利用世界首富之頭銜，操作狗狗幣的價值，藉此層壓式推銷獲利，還有賺取曝光度及追求個人愉悅」。

強森等人在訴訟卷宗上列舉一連串馬斯克過去的言論，試圖證明他曾「欺騙性地哄抬狗狗幣價值」，例如去年4月在節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)上，自稱自己是「狗狗教父」(Dogefather)；也曾稱狗狗幣是「屬於大家的加密貨幣」。

去年初時，狗狗幣的價值約0.5分左右，但在當年5月一度達到74分，漲幅高達14700%，相當程度上是由馬斯克所推動；但狗狗幣自那之後開始崩盤，目前價值不足6分，較高點滑落逾92%。

強生在訴訟卷宗上表示，由於馬斯克及其領導的兩間公司買入、支持、哄抬、操作狗狗幣，是為層壓式推銷手法，讓原告們受到欺騙而加入投資，迄今損失約達860億元，故馬斯克應為此事賠償三倍損失，即2580億元。

強生還向法院請求制止馬斯克繼續哄抬狗狗幣，並宣布相關操作行為為賭博。

雖然狗狗幣去年5月之後價值崩跌，不過馬斯克仍在12月表示，部分特斯拉產品接受狗狗幣交易，並在今年1月主張麥當勞(McDonald's)應接受狗狗幣支付。

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