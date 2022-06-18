我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

寫公開信批老闆馬斯克 Space X開除5員工

記者顏伶如／綜合報導
SpaceX的老闆馬斯克以捍衛言論自由為由收購推特，但他的公司內有五人發公開信批評馬斯克，卻被公司開除。(路透)
SpaceX的老闆馬斯克以捍衛言論自由為由收購推特，但他的公司內有五人發公開信批評馬斯克，卻被公司開除。(路透)

太空探索科技公司(SpaceX)數名員工日前發表公開信，批評創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)；路透17日引述兩名知情人士報導，參與草擬及散布公開信的太空探索科技公司員工中，至少五人已被開除。

這封公開信內容批評馬斯克在社群媒體的言行「經常成為議題失焦及導致公司難堪的原因」，信中呼籲公司主管應譴責馬斯克，企業文化也應朝向多元化包容發展。

紐約時報」也引述三名知情員工的說法報導，SpaceX開除了與這封信有關的員工，但報導並未透露有多少人被開除。

紐約時報報導，太空探索科技公司總裁兼營運長蕭特威爾(Gwynne Shotwell)在電郵對員工表示，已經針對公開信展開調查，「與事件有關的某些員工已被革職」。

報導指出，革職理由是公開信的散布讓其他員工感覺「不舒服、受到威脅及遭到霸凌，還有憤怒」，其他員工覺得受到施壓，被迫連署某些與他們價值觀不符的聲明。

標題為「給太空探索科技公司主管階層的公開信」的信函寫道，馬斯克一手創立公司，如今卻「經常成為議題失焦及導致公司難堪的原因」。

信中要求公司主管應迅速與馬斯克個人形象切割，並且讓所有主管階層都擁有相等權責，「以便讓太空探索科技公司成為能讓所有人都能工作的好地方」。

科技產業媒體The Verge報導，知情人士指出，批評馬斯克的公開信是某些太空探索科技公司員工在過去幾周內草擬，日前透過公司內部群組平台「士氣加油站」(Morale Boosters)以附檔形式分享。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
太空 馬斯克 紐約時報

上一則

阿桑吉不能露面發聲 妻控訴：英國政府讓他變囚犯X

下一則

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

延伸閱讀

發表公開信批評馬斯克推文 SpaceX數名員工被炒魷魚

發表公開信批評馬斯克推文 SpaceX數名員工被炒魷魚
馬斯克首次會面推特員工就暗示裁員 員工直呼失望

馬斯克首次會面推特員工就暗示裁員 員工直呼失望
特斯拉又漲價 最多調6000元

特斯拉又漲價 最多調6000元
馬斯克挨告「操弄狗狗幣騙局」被求償2580億元

馬斯克挨告「操弄狗狗幣騙局」被求償2580億元

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點